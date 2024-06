V Parizu konec za Zidanšek, Swiatek se je rešila

Gauff je to znala kaznovati, čeprav se Slovenka še ni hotela predati. Z borbenostjo je poskušala priti do preobrata, ki pa ji zaradi odličnih udarcev tekmice ni uspel.

Edina slovenska predstavnica na turnirju je pokazala solidno predstavo, favoritinji se je dobro upirala. Krizne trenutke je imela le ob koncu prvega niza, ko je zapravila vodstvo 3:1, in začetku drugega niza, v katerem pa jo je iz tira vrgla napaka v deveti igri, ko je pri izidu 4:4 in vodstvu 15:0 zgrešila backhand volej, nato pa naredila še dvojno napako pri servisu.

Še večje težave kot tretja je imela prva nosilka in trikratna zmagovalka tega turnirja, Iga Swiatek. Proti povratnici s "porodniškega dopusta", Japonki Naomi Osaka, štirikratni prvakinji grand slam turnirjev, je bila že v povsem izgubljenem položaju. Po tesno dobljenem prvem nizu je drugega gladko izgubila, v tretjem pa že zaostajala z 2:5. Rešila je zaključno žogo - pravzaprav je napako storila 26-letna Japonka, kar ji je dalo dodatnih moči, tako da je prišla do preobrata.

"Tekma je bila res intenzivna, veliko bolj intenzivna, kot sem pričakovala. Posebno v drugem krogu take tekme niso nekaj običajnega. Naomi je igrala neverjeten tenis, do zdaj ji pesek ni ustrezal, morda pa bo postala specialistka za peščena igrišča," je tekmico pohvalila Swiatek, ki pa je po dvoboju bolj razglabljala o gledalcih in njihovem obnašanju, motili so jo vzkliki med igro, kot o napetem obračunu.

V drugem krogu sta bili uspešni tudi osma nosilka Tunizijka Ons Jabeur, z nekaj težavami je z 2:1 v nizih premagala Kolumbijko Maro Osori, in nekdanja četrta igralka sveta, Američanka Sofia Kenin, finalistka turnirja 2020 in istega leta zmagovalka Melbourna, s 6:3 in 6:3 je ugnala 21. nosilko, Francozinjo Caroline Garcia.