V Parizu znane tri polfinalistke

V Parizu so znane tri polfinalistke OP Francije v tenisu. Pri dekletih se bosta za finale v prvem paru udarili prva igralka sveta Arina Sabalenka iz Belorusije in zmagovalka zadnjih treh let Poljakinja Iga Swiatek, tretja polfinalistka pa je Američanka Coco Gauff. Slednja je v četrtfinalu v treh nizih ugnala rojakinjo Madison Keys.