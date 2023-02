V Podgorici za Slovence velja le zmaga

V marčevskem ciklu bo reprezentanca odigrala preostali dve srečanji v skupini. Najprej 3. marca gostuje v Podgorici proti Črni gori (18:00). Nekaj dni kasneje, 8. marca, pa v Maribor prihaja Kazahstan, tretja reprezentanca na jakostni lestvici Uefe, evropske nogometne zveze. Slovenija, Kazahstan in Črna gora sestavljajo kvalifikacijsko skupino 3, v kateri je Kazahstan odigral tri tekme in zbral devet točk. Slovenija ima tri točke z dveh tekem, Črna gora v treh tekmah še ni vknjižila točke. Slovenija je s 3:1 doma premagala Črno goro in z 0:2 klonila v Kazahstanu. "Povsem smo osredotočeni na Črno goro. Analize so narejene, prav tako treningi, po katerih se bomo pripravili na tekmeca. Odhajamo v Črno goro, kjer moramo zmagati, da potrdimo to 2. mesto, ki omogoča napredovanje," je bil v izjavi za uradno spletno stran NZS jasen selektor Tomislav Horvat. V slovenski reprezentanci je prišlo do ene spremembe: namesto Nika Logarja je v ekipi Marko Peček.

Seznam reprezentantov:

Klemen Duščak (FK Dobovec), Žiga Čeh (FK Dobovec), Teo Turk (NK Square Dubrovnik HRV), Jeremy Bukovec (Futsal Pescara ITA), Marko Peček (FK Dobovec), Igor Osredkar (MNK Futsal Pula HRV), Denis Totošković (MNK Square Dubrovnik HRV), Nejc Hozjan (Noia Futsal Sala ŠPA), Matej Fideršek (Piast Gliwice Futsal), Nejc Berzelak (FK Siliko), Uroš Đurić (FK Siliko), Max Vesel (FK Siliko), Žan Janež (FK Siliko), Jure Suban (FK Siliko).

Sistem kvalifikacij

V glavni del kvalifikacij za 10. svetovno prvenstvo po vrsti je vstopilo 36 držav, tekmovanje bo potekalo do marca letos. Teh 36 držav je deljenih v 12 skupin, igrajo pa po sistemu tekma doma, tekma v gosteh. V elitni del tekmovanja, elitni del kvalifikacij napreduje 12 prvakov skupin in štiri najboljše drugouvrščene ekipe. Preostalih osem drugouvrščenih ekip gre v dodatno razigravanje, kjer bo ta osmerica deljena na štiri pare, skupni zmagovalci teh parov se uvrstijo v elitni del kvalifikacij. V elitnem delu kvalifikacij bo igralo 20 reprezentanc, ki jih bo žreb (na sporedu bo 5. 7. 2023) razdelil v pet skupin. Pet prvakov skupin neposredno potuje na svetovno prvenstvo. Štiri najboljše drugouvrščene ekipe iz petih skupin se pomerijo še za dve prosti mesti.



Kvalifikacije za SP 2024:

Črna gora – Slovenija

Slovenija – Kazahstan