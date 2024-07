V Podnanosu so na gorskohitrostni dirki padali rekordi

Organizatorji iz vrst AK Ajdovščina Motorsport so uspeli dirko umestiti v koledar avstrijskega državnega prvenstva, kar je prineslo večjo številčnost, višjo kakovost in več atraktivnih dirkalnikov.

Nov rekord med avtomobili je pripadel Karlu Schagerlu (VW golf rallye TFSI) s časom 2:03,247, rekord proge med Slovenci pa je postavil Mark Ivanov (wolf GB08 thunder) s časom 2:08,985.

"Gorska dirka tukaj v Podnanosu ima že od samega začetka velik potencial. Ne zgolj zaradi same dinamike proge, ampak tudi kar se podlage in organizacije tiče. Gre za posebno doživetje," je dirko komentiral Ivanov.

V slovenskem državnem prvenstvu se je do zmage dokopal Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) s prednostjo 4,6 sekunde pred Matevžem Čudnom (porsche GT3). Tretji skupno je bil Matej Grudnik (renault clio E1), vodilni v državnem prvenstvu Milan Bubnič (lancia delta) pa je po tehničnih težavah odstopil.

"Po prvi tekmi sva bila z Matevžem le dve desetinki narazen, zato sem vedel, da bo odločilna druga tekma. Zelo sem pazil, da ne bi naredil kakšne napake, ki bi me drago stala. Sem čakal na to zmago in sem jo končno dočakal. Iz dirke v dirko bolje spoznavam svoj avto, kilometri naredijo svoje, kar se pozna pri času," je dejal Dovjak.

Skupna razvrstitev:

1. Christoph Lambert (nova proto NP01);

2. Fausto Bormolini (nova proto NP01) + 3,454;

3. Mirko Venturato (nova proto NP03) + 14,791;

7. Mark Ivanov (wolf GB08) + 31,634;

9. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) + 35,244;

10. Vladimir Stankovič (osella PA21) + 35,304; ...

Slovensko DP:

1. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR);

2. Matevž Čuden (porsche GT3) + 4,610;

3. Matej Grudnik (renault clio E1) + 8,904;

4. Patrik Ruzzier (fiat punto kit car) + 15,198;

5. Ivan Hrženjak (porsche 718 cayman GT4) + 17,155;

6. Boštjan Baša (renault clio RS) + 32,484;

7. Bogdan Černač (yugo proto) + 35,226;

8. Sanja Smrdelj (yugo integrale) + 35,870;

9. Denis Mikuletič (honda civic) + 37,475;

10. Teo Čekada (škoda octavia) + 37,591; ...

Razred 1:

1. Matej Grudnik (renault clio E1);

2. Dejan Mašera (fiat 850) + 49,555

Razred 2:

1. Matevž Čuden (porsche GT3);

2. Bogdan Černač (yugo proto) + 30,616;

3. Sanja Smrdelj (yugo integrale) + 31,260; ...

Razred 3:

1. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR);

2. Ivan Hrženjak (porsche 718 cayman GT4) + 17,155

Razred 4:

1. Patrik Ruzzier (fiat punto kit car);

2. Boštjan Baša (renault clio) + 17,286;

3. Matej Mikuletič (mitsubishi lancer) + 26,349; ...

Razred 5A:

1. Denis Mikuletič (honda civic);

2. Primož Kavšek (citroen saxo) + 2,007;

3. Alojz Udovč (renault clio) + 6,292;

4. Martin Černigoj (renault clio RS) + 24.616;

5. Bogdan Franetič (peugeot 208 R2) + 36.667; ...

Razred 5B:

1. Žan Cankar (MG ZR 105);

2. Miha Ivančič (MG ZR 105) + 0,132;

3. Nejc Kukec (renault clio) + 1,490;

4. Mitja Bratina (citroen AX) + 3,641;

5. Maša Eržen (peugeot 306) + 7,590; ...

Mladinsko DP:

1. Mark Ivanov (wolf GB08 thunder);

2. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) + 3,610;

3. Žan Cankar (MG ZR 105) + 1:07,627; ...

Starodobniki:

1. Martin Črtalič (fiat 128);

2. Domen Popek (fiat X1-9) + 3,324;

3. Matjaž Korošec (BMW 325i) + 4,918;

4. Boštjan Urbančič (fiat 128 coupe) + 6,120;

5. Peter Lešnjak (fiat 128) + 23,885

Voznice:

1. Sanja Smrdelj (yugo integrale);

2. Maša Eržen (peugeot 306) + 35,737;

3. Maja Šketelj (peugeot 206) + 39,381;

4. Laura Kobal (ford fiesta R2) + 51,650;

5. Kaja Gerdina (suzuki swift) + 54;837; ...