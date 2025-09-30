Kanuisti ekipno bronasti

Boljši od Slovencev, ki so bili najhitrejši na progi, zlato kolajno pa jim je preprečil dotik desetih vratc, so bili le prvi favoriti Francozi in Angleži. Prvi so jih premagali za 89, drugi pa le za deset stotink sekunde. Za Slovenijo kot samostojno državo je to 33. kolajna na svetovnih prvenstvih in sedma na ekipnih moških tekmah v kanuju.
V polfinale Božič, Savšek in vse tri kanuistke
Na olimpijski progi v Penrithu pri Sydneyu so se končale tudi kvalifikacije kanuističnih preizkušenj. Od Slovencev sta v četrtkov polfinale uvrstila Luka Božič in Benjamin Savšek ter vse tri kanuistke, Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Ajda Novak.
Luka Božič je dosegel četrti, Benjamin Savšek pa peti čas. Zaradi izpuščenih vrat oziroma 50 kazenskih sekund je brez polfinala ostal Žiga Lin Hočevar, uvrstil se je na 58. mesto. Najhitrejši je bil Čeh Adam Kral, drugo mesto je zasedel Poljak Kacper Sztuba, tretje pa Španec Miquel Trave. Božič je zaostal 76, Savšek pa 98 stotink sekunde. Najboljših osem tekmovalcev je progo prevozilo brez napake.
Pri dekletih je imela Eva Alina Hočevar osmi čas, Alja Kozorog je bila 19., Lea Novak pa 22. Hočevar in Novak sta si prislužili dve kazenski sekundi, Kozorog je progo prevozila brez dotika. Najboljša je bila Španka Nuria Vilarrubla pred Britanko Kimberley Woods in Francozinjo Doriane Delassus.
