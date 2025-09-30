Kanuisti ekipno bronasti

Slovenska reprezentanca v slalomu na divjih vodah je na svetovnem prvenstvu v avstralskem Penrithu osvojila še drugo odličje. Po ponedeljkovem srebru Ajde Novak v posamičnem krosu so si tokrat zmagovalni oder oziroma bronasto kolajno priborili še kanuisti v ekipni konkurenci v postavi Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar.

Boljši od Slovencev, ki so bili najhitrejši na progi, zlato kolajno pa jim je preprečil dotik desetih vratc, so bili le prvi favoriti Francozi in Angleži. Prvi so jih premagali za 89, drugi pa le za deset stotink sekunde. Za Slovenijo kot samostojno državo je to 33. kolajna na svetovnih prvenstvih in sedma na ekipnih moških tekmah v kanuju.

Luka Božič FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V polfinale Božič, Savšek in vse tri kanuistke

Na olimpijski progi v Penrithu pri Sydneyu so se končale tudi kvalifikacije kanuističnih preizkušenj. Od Slovencev sta v četrtkov polfinale uvrstila Luka Božič in Benjamin Savšek ter vse tri kanuistke, Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Ajda Novak.

Luka Božič je dosegel četrti, Benjamin Savšek pa peti čas. Zaradi izpuščenih vrat oziroma 50 kazenskih sekund je brez polfinala ostal Žiga Lin Hočevar, uvrstil se je na 58. mesto. Najhitrejši je bil Čeh Adam Kral, drugo mesto je zasedel Poljak Kacper Sztuba, tretje pa Španec Miquel Trave. Božič je zaostal 76, Savšek pa 98 stotink sekunde. Najboljših osem tekmovalcev je progo prevozilo brez napake.

Alja Kozorog FOTO: Luka Kotnik icon-expand