Savšek odločno začel lov na zgodovinski trojček

Največjo dramo je zagotovo doživljal Luka Božič, ki se v prvi vožnji ni uvrstil med najboljših 20, v drugi pa mu je semafor na cilju pokazal 12. mesto, kar bi zanj pomenilo konec prvenstva. A sodniki so ugotovili, da so mu neupravičeno dosodili en dotik in ga naknadno uvrstili na osmo mesto. Tako se je ob Savšku in Berčiču, ki je dosegel deseti čas druge vožnje ter s tem imel nekaj sreče, tudi on uvrstil med najboljših 30, ki se bodo v nedeljo borili za najvišja mesta.

Najboljši vtis med Slovenci je sicer spet zapustil Benjamin Savšek, ki se je v nedeljski polfinale edini uvrstil že po prvi vožnji, v kateri je dosegel drugi čas kvalifikacij, za 1,41 sekunde ga je premagal le Francoz Denis Gargaud Chanut, olimpijski prvak iz Ria.

"Pokazal sem dobro, tečno vožnjo in vesel sem, da se bom v nedeljo spet potegoval za najvišja mesta. S tem, ko bom v polfinalu startal predzadnji, bom imel nekaj dodatnega pritiska, a ga bom poskušal odmisliti. Bo pa v nedeljo nova, drugačna tekma na povsem drugače postavljeni progi," je bil kot po navadi redkobeseden olimpijski prvak iz Tokia.

Prvi na svetovni jakostni lestvici bo imel v nedeljo priložnost, da po slovitem Slovaku Michalu Martikanu postane drugi kanuist, ki bi istočasno združil vse tri največje naslove, saj je letos zmagal tudi na evropskem prvenstvu.

Za napredovanje v polfinale so bile dopoldne prepočasne tudi vse tri kanuistke, nobena v prvi vožnji ni bila posebej blizu 20. mestu, ki bi še zadostovalo za izpolnitev cilja. Tako so morale vse na popravni izpit, ki ga je s tretjim časom opravila le Eva Alina Hočevar, hčerka leta 1996 v Augsburgu evropskega prvaka Simona Hočevarja si je tako na prvenstvu po kajakaškem zagotovila še drugi polfinale.

Lea Novak je brez njega ostala za las, v drugi vožnji je bila enajsta, za potrebnim desetim mestom je ob enem dotiku vratc zaostala sekundo in pol. Alja Kozorog, s 26. mestom najboljša Slovenka v prvi vožnji, pa je v drugo storila veliko napako, izpustila vratca in s 50-sekundnim pribitkom ostala v ozadju.