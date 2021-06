V polfinalu tudi Sakkarijeva in Krejčikova

Petindvajsetletna Krejčikovaje med najboljše štiri teniške igralke na pariškem pesku Rolanda Garrosa napredovala po zmagi nad 17-letno ameriško najstnico Cori "Coco" Gauff, ki jo je odpravila v dveh nizih s 7:6 (6), 6:3.

Krejčikova se bo v polfinalu pomerila s 17. nosilko Sakkarijevo, ki je s 6:4 in 6:4 odpravila branilko naslova in osmo nosilko, Poljakinjo Igo Swiatek. Dvoboj proti zadnji preostali članici najboljše svetovne deseterice v Parizu je dobila po uri in pol, postala pa je prva igralka iz te sredozemske države z uvrstitvijo v polfinale grand slama.

"Brez besed sem. Sanje so se uresničile. Občutek je res zelo lep, vsega tega pa ne bi mogla narediti brez svojih in podpore ekipe. Pred nami je še dolga pot, toda danes smo naredili velik korak," je dejala 25-letna Grkinja, ki je prvi niz odločila z "breakom" v deveti igri, drugega pa z "breakom" že v prvi igri.

V prvem današnjem polfinalu je Gauffovo, 24. nosilko, najmlajšo četrtfinalistko katerega od turnirjev velike četverice v 15 letih, strl pritisk pričakovanj. Naredila je sedem dvojnih napak in 41 neizsiljenih napak. "Nikoli si nisem predstavljala, da bom nekoč stala tukaj na tem igrišču, še posebej med posameznicami, in da bom lahko zmagala," je povedala Krejčikova, ki jo je strah tako ohromil pred dvobojem osmine finala z Američanko Sloane Stephens, tega je sicer presenetljivo zlahka dobila, da se je zaklenila v pisarno stadiona in jokala.