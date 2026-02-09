V ponovitvi finala iz leta 2015 Seattle do drugega naslova

Tekač bloker Seattle Seahawksov Kenneth Walker III. je bil imenovan za najkoristnejšega igralca finalne tekme v San Franciscu.

Pred tekmo vseh tekem v Združenih državah Amerike so bili za mnoge in tudi na stavnicah v vlogi favorita igralci Seattla, ki so na koncu prepričljivo slavili z 29:13.

Seattle je že v svojem prvem napadu na obračunu prišel do svojih uvodnih točk in vodstva, ki ga vse do zaključka spektakla ni izpustil iz rok. Za drugi naslov v zgodovini franšize jeziček na tehtnici prav gotovo predstavlja "The Dark Side", izjemna obramba, ki jo je trener Seahawksov Mike MacDonald izvrstno uigraval skozi celotno sezono. Prvi naslov so nogometaši Seattla osvojili leta 2014, potem ko so v takratnem finalu nadigrali moštvo Denver Broncos s 43:8.