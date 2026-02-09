Naslovnica
Drugi športi

V ponovitvi finala iz leta 2015 Seattle do drugega naslova

San Francisco, 09. 02. 2026 04.25 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Seattle Seahawks - New England Patriots

Moštvi ameriškega nogometa Seattle Seahawks in New England Patriots sta v noči na ponedeljek po slovenskem času odigrali finalni obračun v poklicni ligi NFL. Na jubilejnem 60. super bowlu, ki velja za enega največjih enodnevnih komercialnih športnih dogodkov na svetu, so se na stadionu Levi's v Santa Clari, sicer domu zasedbe San Francisco 79ers, končne zmage z izidom 13:29 povsem zasluženo (raz)veselili igralci Seattla.

Tekač bloker Seattle Seahawksov Kenneth Walker III. je bil imenovan za najkoristnejšega igralca finalne tekme v San Franciscu.

Pred tekmo vseh tekem v Združenih državah Amerike so bili za mnoge in tudi na stavnicah v vlogi favorita igralci Seattla, ki so na koncu prepričljivo slavili z 29:13.

Seattle je že v svojem prvem napadu na obračunu prišel do svojih uvodnih točk in vodstva, ki ga vse do zaključka spektakla ni izpustil iz rok. Za drugi naslov v zgodovini franšize jeziček na tehtnici prav gotovo predstavlja "The Dark Side", izjemna obramba, ki jo je trener Seahawksov Mike MacDonald izvrstno uigraval skozi celotno sezono. Prvi naslov so nogometaši Seattla osvojili leta 2014, potem ko so v takratnem finalu nadigrali moštvo Denver Broncos s 43:8.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralci Seattla so z izjemno moštveno taktiko, predvsem v obrambi, povsem zaustavili glavno nevarnost Patriotsov, izvrstnega podajalca Draka Maya. To je bila prava obrambno usmerjena tekma, na kateri smo prve touchdowne videli šele v zadnji četrtini.

Podajalec Seahawksov Sam Darnold, podobno kot njegov glavni tekmec Maye na drugi strani, ni bil posebej napadalno razpoložen. A je igral zelo premišljeno in disciplinirano, brez izgubljene žoge. Še več, moštvo Seattla je sploh prvo, ki je prišlo do naslova prvaka brez ene same izgubljene žoge v končnici. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liga NFL, finale, izid:

New England Patriots - Seattle Seahawks 13:29 (0:3, 0:6, 0:3, 13:17)

(0:3 Myers 4., 0:6 Myers 19., 0:9 Myers 30., 0:12 Myers 36., 0:18 Barner 47., 0:19 Myers 47., 6:19 Hollins 48., 7:19 Borregales 48., 7:22 Myers 55., 7:28 Nwosu 56., 7:29 Myers 56., 13:29 Stevenson 58.)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
ameriški nogomet super bowl 2026 seattle seahawks new england patriots

