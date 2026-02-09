V ponovitvi finala iz leta 2015 Seattle do drugega naslova

Pred tekmo vseh tekem v Združenih državah Amerike so bili za mnoge in tudi na stavnicah v vlogi favorita igralci Seattla, ki so na koncu prepričljivo slavili z 29:13.
Seattle je že v svojem prvem napadu na obračunu prišel do svojih uvodnih točk in vodstva, ki ga vse do zaključka spektakla ni izpustil iz rok. Za drugi naslov v zgodovini franšize jeziček na tehtnici prav gotovo predstavlja "The Dark Side", izjemna obramba, ki jo je trener Seahawksov Mike MacDonald izvrstno uigraval skozi celotno sezono. Prvi naslov so nogometaši Seattla osvojili leta 2014, potem ko so v takratnem finalu nadigrali moštvo Denver Broncos s 43:8.
Igralci Seattla so z izjemno moštveno taktiko, predvsem v obrambi, povsem zaustavili glavno nevarnost Patriotsov, izvrstnega podajalca Draka Maya. To je bila prava obrambno usmerjena tekma, na kateri smo prve touchdowne videli šele v zadnji četrtini.
Podajalec Seahawksov Sam Darnold, podobno kot njegov glavni tekmec Maye na drugi strani, ni bil posebej napadalno razpoložen. A je igral zelo premišljeno in disciplinirano, brez izgubljene žoge. Še več, moštvo Seattla je sploh prvo, ki je prišlo do naslova prvaka brez ene same izgubljene žoge v končnici.
Liga NFL, finale, izid:
New England Patriots - Seattle Seahawks 13:29 (0:3, 0:6, 0:3, 13:17)
(0:3 Myers 4., 0:6 Myers 19., 0:9 Myers 30., 0:12 Myers 36., 0:18 Barner 47., 0:19 Myers 47., 6:19 Hollins 48., 7:19 Borregales 48., 7:22 Myers 55., 7:28 Nwosu 56., 7:29 Myers 56., 13:29 Stevenson 58.)
