V Portorožu bodo nastopile Kaja Juvan, Tamara Zidanšek in Andreja Klepač

Želja organizatorja je, da bodo nastopile vse najboljše Slovenke. Na novinarski konferenci je bila prisotna lanska polfinalistka Kaja Juvan (na 60. mestu lestvice WTA), ki je pred kratkim znova prebolela koronavirus. "Vedno se rada vračam v Portorož. Lani sem odigrala nekaj dobrih dvobojev in prav v Portorožu sem naredila lep korak v svoji karieri. Prvič sem se uvrstila v polfinale turnirja WTA. Vzdušje je bilo posebno, zato smo verjetno punce pokazale še nekaj več na igrišču. Tudi če turnir ne bi bil WTA 250, sem imela ta turnir v svojem koledarju. Podpiram idejo o tako močnem turnirju v Sloveniji. To je dobro tudi za slovenske igralke. Organizacija je vedno dobra pri nas, seveda pa sem vesela, da bom lahko branila lanske točke, ko sem se uvrstila v polfinale," je dejala Juvanova.

Pri organizaciji turnirja bo letos sodelovala tudi legendarna Mima Jaušovec , ki je postala častna ambasadorka turnirja. "V čast mi je, da sem bila izbrana za ambasadorko turnirja v Portorožu. Turnir je zelo pomemben za slovenske igralke. Pred leti je podoben turnir že potekal v Portorožu, zato sem vesela, da nadaljujemo s to tradicijo. To je tudi lepa priložnost za najboljše slovenske igralke, da morda katera od njih tudi osvoji turnir. Za mlade pa je to lepa priložnost za osvojitev točk na svetovni lestvici. Turnir pa je seveda tudi velika promocija tenisa v Sloveniji in Portoroža kot turistične destinacije. Veselim se turnirja in upam, da se ga veselijo tudi navijači, ki jih vabim v Portorož v čim večjem številu," je dejala nekdanja zmagovalka OP Francije.

Juvanova je lani v četrtfinalu premagala Tamaro Zidanšek (85. na WTA), nato pa izgubila v polfinalu. Zidanškove zaradi obveznosti danes ni bilo, javila se je po videopovezavi: "Če se spomnim na lanski turnir, se najprej spomnim na obisk navijačev. Vzdušje je bilo res lepo. Predvsem v večernih terminih, ko so bile na sporedu moje tekme. To dokazuje, da ljudi zanima tenis, da nas spremljajo. To je res lepo, da veš, da imajo ljudje radi ta šport. Zelo dobro je tudi to, da je tudi letos turnir WTA 250. To je dobro tako za nas igralke kot tudi za organizatorja. To seveda pomeni, da bodo tekmice malo boljše, ampak boljša kot je konkurenca, boljši bo tenis. Upam, da se bomo punce predstavile v dobri luči, da bomo pokazale lep tenis. Tudi letos si želim, da bo prišlo veliko navijačev."

Zidanškova je lani v igri dvojic nastopala z Andrejo Klepač. Naša najboljša igralka v igri dvojic bo v Portorožu nastopala tudi letos, dva meseca pred turnirjem pa sporoča: "Spomini na lanski turnir so zelo lepi. Predvsem zato, ker smo se ga udeležile najboljše slovenske igralke. Upam, da bo tudi letos tako. Tenis Slovenija se je zelo potrudila pri organizaciji turnirja in tudi letos v Portorož pripeljala turnir WTA 250."

"V času koronavirusne krize smo intenzivno razmišljali, kako bi izkoristili dejstvo, da je toliko slovenskih igralk med najboljšimi na svetu. Lani nam je po odpovedi turnirjev na Kitajskem v težki konkurenci in po intenzivnih pogovorih z WTA uspelo pridobiti turnir. Prišli smo do dogovora, da bo turnir WTA 250 tudi letos v Portorožu. So pa pogovori o organizaciji turnirja potekali že od začetka lanskega turnirja. Pred enim mesecem smo podpisali pogodbo. Rad pa bi poudaril, da turnir organiziramo zaradi naših igralk. Da dobijo priložnost igranja pred domačimi gledalci in morda izkoristijo to pomoč za zmago na turnirju. Tudi strategija Strokovnega sveta je takšna, da na turnirju damo priložnost slovenskim igralkam," je povedal direktor turnirja Gregor Krušič za spletno stran Tenis Slovenija in dodal, da se bo na polfinalni dan na posebnem dogodku od navijačev poslovil Blaž Kavčič.