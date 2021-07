V Portorožu po novem turnir WTA 250

Portorož bo med 11. in 19. septembrom gostil turnir WTA, kot pa so sporočili iz Tenisa Slovenije, ki bo organizator turnirja, bo šlo za turnir serije WTA 250 in ne 125, kot je bilo prej predvideno. Tako bo Portorož po enajstih letih spet gostil vrhunski ženski tenis.

"Naj spomnimo, v našem obmorskem biseru je turnir potekal od leta 2005 do leta 2010. Čeprav je sprva kazalo, da bo v Portorožu organiziran turnir WTA 125, pa nam je uspelo pridobiti zaupanje organizacije WTA," so pri Tenisu Sloveniji zapisali v sporočilu za javnost. icon-expand Teniški turnir Portorož FOTO: Damjan Žibert "Ker je organizacija že drugo leto odpovedala azijsko turnejo, je tako Slovenija dobila priložnost, da gosti še močnejši turnir od predvidenega. To je bila priložnost, ki smo jo izkoristili, in naslednji mesec lahko v Portorožu pričakujemo vrhunski ženski tenis. Na turnirju bodo nastopile tudi vse najboljše slovenske igralke," so še dodali pri Tenisu Sloveniji. Podrobnosti turnirja bodo predstavili v četrtek na virtualni novinarski konferenci.