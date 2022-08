V Portorožu tudi uradno slovo Katarine Srebotnik

Že prej je bilo jasno, da se bo od tekmovalnega tenisa v Portorožu poslovil Blaž Kavčič, danes so iz Teniške zveze Slovenije sporočili, da bo uradno kariero v Portorožu sklenila tudi Katarina Srebotnik. Srebotnikova je v svoji karieri osvojila štiri turnirje WTA med posameznicami, še bolj uspešna pa je bila v igri dvojic. Skupaj je osvojila kar 39 naslovov v dvojicah, med njimi pet turnirjev za grand slam v kategoriji mešanih dvojic in en turnir za grand slam (Wimbledon 2011) v ženskih dvojicah, so zapisali na uradni strani TZS.

Portorož ima pri njej posebno mesto, saj je kar dvakrat nastopila v finalu. Odločitev o zaključku izjemne kariere je Katarina takole pokomentirala: "Napočil je čas, da po štiriindvajsetih letih profesionalne kariere zaključim svojo teniško pot. Na njej je bilo res veliko izjemnih in nepozabnih trenutkov, ki bodo za vedno ostali z mano. Vabim vas, da se mi pridružite v Portorožu na mojem uradnem zaključku."