V potresu umrla kapetan turške rokometne reprezentance in njegov sin

Kapetana turške članske rokometne reprezentance in turške članske reprezentance v rokometu na mivki Cemala Kütahyo in njegovega petletnega sina Cinarja so reševalci dober teden dni po potresu našli mrtva pod ruševinami.

"Z globoko žalostjo smo izvedeli za smrt Cemala Kütahye, kapetana naše nacionalne moške rokometne reprezentance, in njegovega sina Çnarja Kütahye, ki sta bila pokopana pod ruševinami hiše, v kateri sta živela v mestu Antakya," je v izjavi za javnost zapisala Turška rokometna zveza (THF).

THF in Mednarodna rokometna zveza (IHF) sta ob tem Kütahyini družini in prijateljem kot tudi močno prizadetim v potresu že izrekla sožalje.