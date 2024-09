V Pragi brez Janje Garnbret, a z visokimi cilji

Športne plezalce do konca sezone čakata še dve postaji svetovnega pokala. Prva že ta konec tedna, ko bo v Pragi na sporedu predzadnja tekma svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Na Češkem ne bo tekmovala najboljša Slovenka Janja Garnbret, ki je po olimpijski kolajni v Parizu in zmagi na domači tekmi v Kopru že končala sezono.

Novinarska konferenca plezalcev pred odhodom na SP FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Janja Garnbret se je že pred začetkom sezone skupaj s trenerjem Romanom Krajnikom, s katerim sodeluje že šesto leto, odločila, da bo koprska njena zadnja tekma leta. "Kakšna sezona je bila to! Od pričakovanja in pritiska do čistega veselja in sreče. To je bila prva sezona v moji karieri, v kateri sem zmagala na vseh tekmovanjih, ki sem se jih udeležila," je del zadnjega zapisa dvakratne olimpijske šampionke na profilu Facebook pred tekmovalnim predahom.

V Kopru je osvojila 46. zmago v svetovnem pokalu. Garnbretova, ki je zmagala na tekmah v Keqiau in v Innsbrucku vodi v seštevku discipline, s tremi zmagami (Wujiang, Innsbruck, Koper) pa je tudi vodilna v seštevku težavnosti. A bo to razvrstitev težko obdržala, do konca sta še dve balvanski tekmi in ena težavnostna – po Pragi še finale sezone v Seulu.

Slovenska ekipa se je že odpravila v Prago, kjer bo od petka do nedelje skušala pustiti pečat. V ekipi glavnega trenerja Gorazda Hrena so izkušeni Katja Debevec, Anže Peharc in Gregor Vezonik, ki želijo sezono skleniti v velikem slogu. Selektor je priložnost ponudil tudi obetavnim članom podmladka. V ekipi so Timotej Romšak, Jennifer Buckley in Lucija Tarkuš. Od teh je najmlajša 17-letna Buckleyjeva, ki je letos na Kitajskem navdušila z naslovoma mladinske svetovne prvakinje v težavnosti in balvanih v kategoriji do 18 let.

Jennifer Buckley FOTO: IFSC icon-expand

Slovensko mladinsko reprezentanco od 25. do 29. septembra nato čaka še evropsko prvenstvu v mlajših kategorijah v Troyesu v Franciji. Svetovni pokal se bo sklenil s tekmami v vseh treh disciplinah težavnosti, balvanih in hitrosti v Seulu v Južni Koreji od 2. do 6. oktobra.