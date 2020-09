V Pragi Žagar v ozadju, zmaga Zmarzliku

Slovenskemu prvakuMateju Žagarju se želje, da bi krivuljo letošnje sezone obrnil navzgor v češki prestolnici, vsaj na prvi dirki niso uresničile. Še najbolj konkurenčen je bil v svoji tretji vožnji, ko je dobro startal za Slovakom Martinom Vaculikom in bil potem zanesljivo drugi. Dvakrat je iztržil le točko za tretje mesto, dvakrat je ostal brez njih, potem ko četrte vožnje niti ni končal. V ospredju je bil spet razpoložen Bartosz Zmarzlik, ki mu na zadnji dirki v Gorzowu ni šlo po načrtih. Tokrat je zanesljivo prišel do polfinala, kjer se je odvil zanimiv scenarij. V njegovi skupini je bil namreč zaradi prehitrega starta najprej izključen Danec Leon Madsen, potem pa ob ponovitvi še Avstralec Jason Doyle. V tretjem poskusu sta tako Zmarzlik in Britanec Tai Woffinden sama odločala o prvih mestih, oba pa sta že imela zagotovljen finale. Boljši je bil Poljak. Drugi polfinale je imel vse udeležence, v zadnjo vožnjo pa sta se uvrstila Rus Emil Sajfutdinov in Vaculik. Finale je nato zanesljivo pripadel Zmarzliku, na stopničkah sta za njim končala še Woffinden in Vaculik, brez njih je ostal Sajfutdinov.

V SP je v vodstvu Zmarzlik z 79 točkami, drugi je zdaj zmagovalec prejšnje dirke Šved Fredrik Lindgren, danes peti, z le eno manj, tretji pa Woffinden z 71. Žagar ima 30 točk in je 11.

Kljub ne najbolj uspešni letošnji koronski sezoni, v kateri bo skupno le osem dirk, pa je Žagar lahko brez skrbi za naslednjo. Poleti je namreč dobil kvalifikacije za SP 2021 in si tako ne glede na razplet letošnje sezone že zagotovil nastopanje v SP tudi v naslednjem letu.

Sezona 2020 se bo s šesto dirko nadaljevala že v soboto z drugo preizkušnjo v Pragi.

Izidi:

1. Bartosz Zmarzlik (Pol) 20, 2. Tai Woffinden (VBr) 18, 3. Martin Vaculik (Slk) 16, 4. Emil Sajfutdinov (Rus) 14, 5. Fredrik Lindgren (Šve) 12, 6. Jason Doyle (Avs) 11, 7. Artjom Laguta (Rus) 10, 8. Leon Madsen (Dan) 9 ... 14. Matej Žagar (Slo) 3;

SP skupno (5): 1. Bartosz Zmarzlik (Pol) 79, 2. Fredrik Lindgren (Šve) 78, 3. Tai Woffinden (VBr) 71, 4. Maciej Janowski (Pol) 62, 5. Leon Madsen (Dan) 59, 6. Artjom Laguta (Rus) 55, 7. Jason Doyle (Avs) 53, 8. Martin Vaculik (Slk) 51 ... 11. Matej žagar (Slo) 30.