V pričakovanju odločilne tekme za preboj na EP: 'Hvaležni smo NZS'

Slovenija v kvalifikacijski skupini 6 zaseda 2. mesto, po petih tekmah je zbrala devet točk, vodi Španija (12 točk, štiri tekme), na 3. mestu je Latvija (3 točke, 4 tekme), na 4. pa Švica (3 tekme, 0 točk). Latvija, tekmec Slovenije v ponedeljek, se bo danes, 8. 4., ob 17. uri doma pomerila s Švico, potem pa v soboto pripotovala v Laško in se pripravljala v mestu ob Savinji do ponedeljka, ko je na sporedu tekma. Evropska nogometna zveza (Uefa) je za tokratno kvalificiranje za evropsko prvenstvo uvedla nov sistem tekmovanja. Dvaintrideset reprezentanc igra v osmih skupinah, v vsaki se ekipe pomerijo med sabo doma in na tujem. Mesto na EP si bo zagotovilo osem prvakinj skupin, šest najboljših drugouvrščenih zasedb, za zadnje prosto mesto pa se bosta v dveh tekmah pomerila še sedma in osma drugouvrščena ekipa iz posameznih skupin.

Reprezentanca je minule dni že opravila dva treninga na Vrhniki, da bi v čim boljšem stanju pričakali zbor in odločilno tekmo. "Igralci so motivirani, hvaležni pa smo NZS, da smo lahko trenirali na Vrhniki. Jutri, v petek, se zberemo, in se v miru pripravimo na Latvijo. Vsi skupaj se zavedamo, kaj ta tekma prinaša. Dovolj smo izkušeni, da iz te situacije potegnemo maksimum in uresničimo svoj cilj,"je za uradno spletno stran NZS povedal selektor Tomislav Horvat. Z Latvijo se je v tem ciklusu že igralo, na gostovanju je naša izbrana vrsta slavila z golomKristjana Čujca. "Latvijo poznamo. Želim si, da ostane tako, kot je bilo na prvi tekmi, ko Latvija ni imela preveč priložnosti. Če se to ponovi, bomo mi v prednosti, ker bomo kontrolirali tekmo, hkrati pa še naprej igrali odgovorno. Želel bi, da izkoristimo svoje priložnosti," je še dejal slovenski selektor, ki priznava, da bi bil hitro dosežen gol Slovenije voda na naš mlin. "Seveda, v taki situaciji bi se morala Latvija odpreti. Dokler pa gola ne dosežemo, pa ne bodo želeli tvegati, čakali bodo svoje priložnosti."

"Čutim, da si naša ekipa želi igrati tekme, ki odločajo. Moramo biti odgovorni, vem pa, da bomo dali vse od sebe, da bomo v ponedeljek na nivoju,"je zaključil Horvat, ki bo v ponedeljek desetič sedel na klopi Slovenije, doslej je zbral šest zmag in tri poraze.