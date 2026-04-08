V prihodnji sezoni Krimovke po notah treh avstrijskih reprezntantk

Eleonora Stanković je, kot poroča uradna spletna stran ljubljanskega kluba, pozornost Krimovih strategov še posebej pritegnila z dobrimi predstavami na minulem svetovnem prvenstvu. Svojo rokometno pot je začela pri dunajskem Hypu Niederösterreich, kjer je nabirala tudi evropske izkušnje, nazadnje pa je igrala za nemški Rödertal.

Za Krim OTP Group Mercator je podpisala pogodbo do leta 2029. Gre za, kot poroča uradna klubska spletna stran, strateško okrepitev, skladno z usmeritvijo kluba, da gradi mlado, perspektivno ekipo za prihodnost. "Zelo sem vesela, da bom v naslednjih sezonah del Krima. Ta korak mi veliko pomeni in zelo sem hvaležna za to priložnost. Komaj čakam, da spoznam ekipo, da bomo trdo delale in skupaj delile veliko lepih ter uspešnih trenutkov. Se vidimo v Ljubljani," je ob podpisu pogodbe za uradno spletno stran dejala 23-letna Eleonora Stanković.