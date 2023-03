'V pripravi na Romunke, smo naredili prav vse kar smo lahko'

Doma so Romunke oddale zgolj točko, na gostovanjih pa so izgubile tri od sedmih tekem. Pred kratkim so zamenjale trenerja, po novem jih vodi Danec Kim Rasmussen , ki je leta 2016 do evropskega naslova pripeljal mestnega tekmeca Rapida - CSM Bukarešto.

Toda kot je dejal trener Ljubljančank Dragan Adžić, to ne bi smelo predstavljati posebne težave, saj se v ljubljanskem taboru pripravljajo na vse možne različice. Poudarjajo, da bo ključna obramba in vračanje vanjo, saj je Rapid zelo napadalna in učinkovita ekipa, ki je tudi najboljšim tekmecem v skupini, Metzu, Györu in Esbjergu, dajala po 30 golov in več. "Z obdobjem od naše zadnje evropske tekme sem zelo zadovoljen. Rokometašice so trenirale z odlično energijo, bile so zelo motivirane. Tudi takrat, ko nismo bili skupaj. Naredili smo vse, kar smo lahko – z obzirom, da nismo v takšnem tekmovalnem ritmu kot ostale ekipe," pravi strateg Krimovk, ki je dobro spoznal značilnosti romunske zasedbe. "Ekipa Rapid Bucuresti je dva obračuna odigrala z novim trenerjem. Naši naslednji medsebojni tekmi bosta pokazali, ali je bila menjava na trenerskem stolčku prednost za nas ali za njih. Mi smo se posvetili njihovi novi filozofiji in načinu, kako igrajo. Mislim, da smo pripravljeni na spremembe in dva zahtevna boja."