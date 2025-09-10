V prvi ciklus priprav brez kapetanke

Izbranke Dragana Adžića se bodo 15. oktobra v Kopru pomerile z Belgijkami, štiri dni kasneje v Bitoli pa s Severno Makedonijo. Marca bosta sledili tekmi z Nemčijo, v aprilu pa povratni tekmi z Belgijkami in Makedonkami. Na evropsko prvenstvo se bosta neposredno uvrstili najboljši dve reprezentanci, dodatno pa še štiri tretje uvrščene ekipe iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

Sredina septembra slovenskim rokometašicam prinaša prvi pripravljalni ciklus, na katerega je selektor Adžić povabil 20 igralk. "Pozorno smo spremljali nastope naših rokometašic ob zaključku minulih sezon ter med pripravami na novo sezono. Na žalost zaradi poškodbe z nami ne bo kapetanke Tjaše Stanko, a verjamem, da bo do naslednje akcije, ko nas čakata prva kvalifikacijska boja, nared. Preostale igralke so zdrave in pripravljene na nove sezone," je za uradno spletno sztran RZS dejal Črnogorec na slovenski klopi. Stanko, ki si je med pripravami svojega novega kluba, madžarskega velikana Györija poškodovala kost v zapestju.