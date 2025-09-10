Svetli način
V prvi ciklus priprav brez kapetanke

Ljubljana, 10. 09. 2025 07.30 | Posodobljeno pred 10 dnevi

M.J.
V ponedeljek se bo v Rimskih Toplicah zbrala ženska rokometna reprezentanca. Oktobra jo čaka prvi ciklus priprav na kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu 2026. Slovenske rokometašice se bodo prvič zbrale po aprilu, ko so zaigrale v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo. Po ogorčenem boju je bila Srbija tedaj malenkost boljša, jesen pa jim prinaša nov izziv.

Dragan Adžić
Dragan Adžić FOTO: Profimedia

Izbranke Dragana Adžića se bodo 15. oktobra v Kopru pomerile z Belgijkami, štiri dni kasneje v Bitoli pa s Severno Makedonijo. Marca bosta sledili tekmi z Nemčijo, v aprilu pa povratni tekmi z Belgijkami in Makedonkami. Na evropsko prvenstvo se bosta neposredno uvrstili najboljši dve reprezentanci, dodatno pa še štiri tretje uvrščene ekipe iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

Sredina septembra slovenskim rokometašicam prinaša prvi pripravljalni ciklus, na katerega je selektor Adžić povabil 20 igralk. "Pozorno smo spremljali nastope naših rokometašic ob zaključku minulih sezon ter med pripravami na novo sezono. Na žalost zaradi poškodbe z nami ne bo kapetanke Tjaše Stanko, a verjamem, da bo do naslednje akcije, ko nas čakata prva kvalifikacijska boja, nared. Preostale igralke so zdrave in pripravljene na nove sezone," je za uradno spletno sztran RZS dejal Črnogorec na slovenski klopi. Stanko, ki si je med pripravami svojega novega kluba, madžarskega velikana Györija poškodovala kost v zapestju.

Ana Abina
Ana Abina FOTO: Profimedia

Na seznamu vabljenih igralk se nahaja tudi šest rokometašic, ki so poleti nastopale na evropskih prvenstvih mlajših selekcij. "Celotne priprave bo z nami opravila Sara Selčan, enega izmed dni pa bosta z nami preživeli še Katja Štukelj in Liana Vukovič. To so igralke, ki so slovensko reprezentanco vodile do mesta na svetovnem prvenstvu. Celoten teden bodo na pripravah sodelovale še tri nosilke mladinske reprezentance – Tea Pogorelc, Tinkara Rakovec in Lana Puncer," je odločitev za vabilo pojasnil Adžić.

Poleg naštetih igralk se so v Rimske terme, kjer bo ekipa nastanjena tekom priprav, vabljene še krilne igralke Ema Abina, Ana Jeras, Tinkara Kogovšek, Živa Čopi in Ema Marija Marković, zunanje igralke Ana Abina, Ema Hrvatin, Erin Novak, Nuša Fegic, Nina Zulić, Špela Bajc in Ivona Barukčić, krožni napadalki Nataša Ljepoja in Lara Bukovec ter vratarki Dijana Đajić in Maja Vojnovič.

"V prihajajočem pripravljalnem tednu ne bomo imeli tekem, celotne priprave pa bodo posvečene pripravam na tekmi z Belgijo in Severno Makedonijo. Ko se bomo namreč oktobra znova zbrali, časa ne bo na pretek. Že dva dni po zboru nas namreč čaka prvi preizkus," je še dodal Adžić. Reprezentanca bo pripravljalni teden sklenila v soboto.

