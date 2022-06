V restavraciji srečal idola Federerja, mu pokazal tatu in ga šokiral

Ne zgodi se vsak dan, da v restavraciji, v kateri ješ, srečaš svojega velikega idola. In ravno to je doživel neki navijač. Ko je srečal Federerja, preprosto ni mogel ostati tiho. "Roger, Roger. Na svoji koži imam tvoj tatu! Si moj veliki navdih in nisem pričakoval, da te bom srečal tukaj. A res imam tvoj tatu," je začel ljubitelj tenisa. Ko so ga zbrani v restavraciji pozvali, da naj pokaže tatu, je to tudi storil. "Ali se šališ ali kaj?" je odgovoril Švicar in seveda tudi preveril, ali gre res za tatu ali le za risbo s kemičnim svinčnikom. Nato sta sledila še prijeten stisk rok in objem.