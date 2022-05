Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek, 24. s svetovne lestvice, je na turnirju WTA v Rimu končala nastope med posameznicami v prvem krogu. Njena tekmica, Rusinja Darja Kasatkina, ki je na lestvici WTA mesto pred Slovenko, je po uri in 36 minutah igre slavila gladko zmago s 6:4 in 6:3. Za Zidanškovo je bil to še šesti poraz na zadnjih sedmih dvobojih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke