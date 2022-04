'Najboljši se poberejo. Verjamem, da se bomo tudi mi'

Elitna slovenska rokometna izbrana vrsta vse od četrtega mesta na evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 prejema boleče zaušnice na mednarodni sceni. Na lansko svetovno prvenstvo v Egiptu se je odpravila z željo po kolajni, a nato zasedla deveto mesto.

Njena nemoč na igrišču se je najbolje videla na lanskem spomladanskem turnirju v Berlinu, kjer je v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu doživela dva visoka poraza proti Švedski in Nemčiji, na letošnjem EP na Madžarskem in Slovaškem pa se po porazih proti Danski in Črni gori sploh ni prebila v drugi del tekmovanja.

Vodstvo Rokometne zveze Slovenije je po polomu v Debrecenu z mesta selektorja odstavilo Šveda Ljubomirja Vranješa in odgovorno mesto zaupalo Urošu Zormanu. Pod njegovim mandatom so Slovenci preskočili prvo oviro iz Italije, proti rokometno veliko bolj uveljavljeni Srbom pa doživeli dva poraza s tremi goli razlike.

"Mnogi bodo to vzeli kot iskanje opravičila ali 'jamranje', a za tekmi z Italijo in Srbijo v tem kvalifikacijskem ciklusu smo opravili le šest skupnih treningov. Na povratni tekmi v Kragujevcu smo delali napake, a se tudi popeljali v položaj, ko bi lahko matirali Srbe. Mojim varovancem nimam česa očitati. Na igrišču so se borili po najboljših močeh, v obrambi prikazali fenomenalno predstavo, igra v napadu pa je stvar zbranosti," je po sobotnem porazu proti Srbom dejal Zorman.

Njegovi varovanci so bili še pet minut pred koncem povratnega dvoboja v resnih kombinacijah za preboj na svoj jubilejni deseti turnir na SP, ki bo v začetku prihodnjega leta na Švedskem in Poljskem, v prelomnih trenutkih dvoboja pa se jim je zalomilo. Nekaj so temu botrovale napake, nekaj obrambe srbskega vratarja Dejana Milosavljeva, a tudi nekatere sporne odločitve sodniškega para Slave Nikolov/Gjorgij Načevski iz Severne Makedonije v sami končnici dvoboja.