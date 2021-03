V Rusiji ponoviti igro iz Stožic: Za napredovanje v četrtfinale bomo potrebovali podobno predstavo

V tej sezoni so rokometašice ljubljanskega moštva že igrale v Rusiji in tamkajšnjemu državnemu prvaku Rostov Don odščipnile točko. In čeprav so mirile evforijo po veliki prednosti nad CSKA-jem (25:20) in opozarjale, da bo v Rusiji odigran "drugi polčas", lahko optimistično krenejo na pot. Ne le zavoljo statistike, temveč tudi zato, ker ima ekipa z nekajkrat nižjim proračunom in igralkami, ki nimajo takšnega slovesa ali izkušenj iz mednarodnih igrišč, kot tekmice, katerih glavnina igra tudi za rusko reprezentanco, veliko srce. "V Moskvi moramo v tekmo iti podobno odločno kot v Stožicah. Mi smo se že takoj po prvi tekmi zavedali, da je za nami šele prvi polčas dvoboja. Vseeno bi bilo, s kakšno razliko sd bi tekma končala, saj bo v vsakem primeru odločitev o četrtfinalistu prišla v Rusiji," je previden trener Ljubljančank Uroš Bregar, ki se zaveda moči Rusinj. "Želimo si, da bi bila prednost dovolj, a hkrati se zavedamo proti kakšnemu velikanu igramo. Potrebovali bomo še eno podobno predstavo kot v Stožicah."