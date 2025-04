V Šanghaju dvojna zmaga McLarna

23-letni avstralski dirkač Oscar Piastri je zmagovalec dirke formule ena za veliko nagrado Kitajske. To je bila njegova tretja zmaga, potem ko je lani slavil na Madžarskem in v Azerbajdžanu. Moštveni uspeh McLarna je z drugim mestom dopolnil Britanec Lando Norris, sicer zmagovalec uvodne dirke sezone prejšnji teden v Avstraliji.

OGLAS

Formula 1 v Šanghaju FOTO: AP icon-expand

Oscar Piastri je vodil od starta do cilja. V soboto si je prvič v karieri izboril "pole position", na dirki pa je uspešno ubranil napad Britanca Georgea Russlla (Mercedes) v prvem ovinku in se 11. v karieri povzpel na zmagovalni oder. Poleg dveh zmag ima še dve zmagi v sprinterskih dirkah. Tretje mesto je zasedel George Russell, četrti je bil svetovni prvak zadnjih štirih sezon, Nizozemec Max Verstappen, v Red Bullu, peti in šesti pa sta bila dirkača Ferrarija Charles Leclerc in Lewis Hamilton, ki je v soboto dobil sprintersko dirko in vpisal prvo zmago za njegovo novo moštvo.

NAKNADNO: Dirkača Ferrarija Lewis Hamilton in Charles Leclerc sta bila diskvalificirana na veliki nagradi Kitajske v svetovnem prvenstvu formule ena. Ekipa in voznika sta tako v Šanghaju ostala brez točk za SP. Komisarji Mednarodne avtomobilistične zveze so pri obeh, kakor tudi pri Francozu Pierru Gaslayju (Alpine), po dirki odkrili nepravilnosti. Dirkalnika Leclerca in Gaslyja sta bila na pregledu prelahka, Hamilton pa je imel preveč obrabljeno ploščo pod avtomobilom, ki uravnava nastavitev višine vozila.

Točke za svetovno prvenstvo so osvojili še Esteban Ocon (Haas), Andrea Antonelli (Mercedes Amg), Alexander Albon (Williams) in Oliver Bearman (Haas). V skupnem seštevku vodi Lando Norris s 44 točkami, drugi je Max Verstappen (36), tretji George Russell (35), današnji zmagovalec pa se je po napaki na prvi dirki povzpel na četrto mesto (34 točk).

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči