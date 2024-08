V Senci škandala številke ena, v New Yorku upajo na nov spopad Novaka in Carlosa

Tako je lahko večino poletja igral, teniško karavano pa je zmotila predvsem domnevno preferenčna obravnava mladega Italijana in popolna tajnost do objave vseh relevantnih podatkov do pred nekaj dnevi.

Wilander se je obregnil ob ITIA tudi zaradi povsem drugačnega procesa v primeru romunske tenisačice: "Je vse to povezano s tem tudi to, da gre za aktualno številko ena moškega tenisa? Mogoče. In če je tako, vse skupaj izpade le še huje."

Nekateri igralci so na družbenih omrežjih govorili o "različnih pravilih za različne igralce" ter da morajo nekateri igralci leta in leta čakati, da se jim dokažejo tovrstni prestopki. Veliko bi o tem lahko povedala tudi nekdanja številka ena ženskega tenisa, Romunka Simona Halep .

Nekdanji švedski as in zdaj strokovni komentator Eurosporta Mats Wilander verjame v Italijanovo nedolžnost in razlago, obenem pa je okrcal "obupno voden proces ITIA".

Avstralec Nick Kyrgios je ne glede na namerno ali nenamerno rabo prepovedanega poživila zahteval vsaj dveletno prepoved za Italijana, medtem ko je nekdanji avstralski tenisač John Milmann ob tem izzval tudi številne tiste z zdravniškimi izjemami, ki dovoljujejo precej večje odklone pri vsebnosti prepovedanih poživil, kot je bil Sinnerjev prestopek.

Mnogi v teniški karavani so bili prepričani, da bi morali pri ITIA takoj po pozitivnem vzorcu B primer obelodaniti javnosti in nasploh imeti enoten proces od odvzema vzorcev do končne razsodbe za vse igralce, a je Sinner za spletno stran OP ZDA dejal, da je moral skozi isti proces, a da je bilo po nekaj dneh vse jasno glede nenamernega jemanja prepovedanih poživil.

Podal je še nekaj misli o procesu in o morebitnem načetem ugledu: "Glede ugleda ne vem, bomo videli, kako bo v prihodnosti. Na to tako nimam vpliva. Zame je bilo pomembno, da sem bil prepričan, da ničesar nisem storil narobe, zato sem lahko igral. Seveda lahko vse to marsikaj spremeni, a tisti, ki me poznajo, vedo, da nikoli ne bi zavestno storil česa takega. Za mano in mojo ekipo je zahtevno obdobje, v katerem sem spoznal, kdo je moj prijatelj in kdo ne."

Italijan je še dodal, da je moral dolgo čakati na končne odločitve in da bi si želel, da bi prej lahko razkrili javnosti, kaj se je dogajalo v zadnjih mesecih. "Vesel sem, da je končno vse v javnosti, to je hkrati tudi olajšanje za mojo ekipo oziroma tiste, ki so ostali z mano. Seveda pa zaradi vseh teh okoliščin priprava na turnir ni bila najboljša," je še pripomnil.

Pred OP ZDA je tako nekoliko v senci ostalo rivalstvo med Srbom Novakom Đokovićem in Špancem Carlosom Alcarazom. V finalu Wimbledona je prepričljivo slavil Španec, za olimpijsko zlato pa se je Srb oddolžil 16 let mlajšemu tekmecu.

Na obeh tako tudi zaradi Sinnerjevega dopinškega primera sprva ne bo toliko pritiska, a bo vse drugače ob njuni morebitni uvrstitvi od četrtfinala naprej. Sinner, Alcaraz in Rus Danil Medvedjev so denimo pristali v isti polovici žreba.