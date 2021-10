V sezoni 2022 kar 23 dirk v formuli 1

Na koledarju je tudi dirka v Miamiju, tako da bosta naslednje leto v ZDA dve preizkušnji, a ta na Floridi ima za zdaj na koledarju dve zvezdici, kar pomeni, da mora Fia še potrditi ustreznost steze. Z eno zvezdico, ki pomeni, da še niso sklenjene pogodbe s prireditelji, pa so označene dirke v Imoli, Barceloni, Singapurju in Austinu.

Tudi naslednje leto na koledarju ne bo dirke na Kitajskem zaradi posledic koronske krize, vrnila naj bi se takoj, ko bodo razmere to omogočale. Pri vodstvu tekmovanja so sporočili, da upajo na vrnitev na normalno raven koledarja, potem ko so leta 2020 izpeljali samo 17 dirk, letos pa bo v spremenjenem koledarju skupno 22 dirk.

"Veseli smo, da lahko razkrijemo koledar za sezono 2022. Naš šport vstopa v povsem novo dobo z novimi pravili in prepričani smo, da bo dirkanje še bolj izenačeno. Že letošnja sezona je bila doslej izredna, tako zaradi bojev na stezi kot vrnitve navijačev. Upamo, da se bo ta trend nadaljeval tudi v sezoni 2022, obenem pa imamo tudi veliko izkušenj iz zadnjih dveh let," je koledar pospremil izvršni direktor formule 1 Stefano Domenicali.

Začasni koledar formule 1 2022:

20. marec: VN Bahrajna (Sahir)

27. marec: VN Savdske Arabije (Džeda)

10. april: VN Avstralije (Melbourne)

24. april: VN Emilije Romanje (Imola)*

8. maj: VN Miamija (Miami)**

22. maj: VN Španije (Barcelona)*

29. mak: VN Monte Carla (Monako)

12. junij: VN Azerbajdžana (Baku)

19. junij: VN Kanade (Montreal)

3. julij: VN Velike Britanije (Silverstone)

10. julij: VN Avstrije (Spielberg)

24. julij: VN Francije (Le Castellet)

31. julij: VN Madžarske (Hungaroring)

28. avgust: VN Belgije (Spa-Francorchamps)

4. september: VN Nizozemske (Zandvoort)

11. september: VN Italije (Monza)

25. september: VN Rusije (Soči)

2. oktober: VN Singapurja (Singapur)*

9. oktober: VN Japonske (Suzuka)

23. oktober: VN ZDA (Austin)*

30. oktober: VN Mehike (Ciudad de Mexico)

13. november: VN Brazilije (Sao Paulo)

20. november: VN Abu Dabija (Abu Dabi)

* še ni pogodbe

** Fia še ni potrdila steze