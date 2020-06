V Silverstonu dirki formule 1 na sporedu kljub strogim ukrepom

V sezoni formule 1, ki se zaradi koronakrize še ni začela, so vodilni skušali najti alternativne možnosti, da bi izvedli čim več dirk. Med predlogi so tudi dvojne dirke, ko bosta na istem prizorišču v dveh zaporednih tednih na sporedu dve preizkušnji. Prvi takšen dvojček bo predvidoma v začetku julija v Avstriji. V Silverstonu naj bi tudi izvedli dve zaporedni dirki, a se je zapletlo zaradi logističnih težav. Če bi namreč moštva in dirkači morali strogo upoštevati karantenska pravila, bi morali po prihodu v Silverstone za 14 dni v samoizolacijo.

A po poročanju BBCbo britanska vlada dovolila izjeme pri teh pravilih za nekatere prireditve, med katere so uvrstili tudi dirke formule 1. Tako naj bi na tem klasičnem prizorišču v Veliki Britaniji dirkali 2. in 9. avgusta.

"Pozdravljamo vladno odločitev, da se lahko vrhunski šport spet odvija, cenimo njihovo pomoč pri naši vrnitvi na dirkališča," je predstavnik dirkališča Silverstone dejal za BBC. Poudaril je, da bodo sodelovali z vlado na vseh potrebnih področjih ter da bodo dejavnosti na dirkališču zagnali v začetku julija.

Ukrep izjem pri karantenskih pravilih bo pomagal tudi nogometnim klubom, ki še igrajo v evropskih tekmovanjih, Manchester City in Chelsea bosta tako lahko igrala tekme lige prvakov, ko se bo ta nadaljevala, med drugimi pa se bodo izjeme razveselili tudi igralci kriketa, ki bodo poleti lahko odšli na gostovanje v Veliko Britanijo.