V sklopu rokometnega EP za ženske razstava Ustvarjamo s srcem

Likovna dela, ki so jih ustvarili otroci v ljubljanskih osnovnih šolah in vrtcih, so nastala v luči rokometnega EP za ženske, športnega dogodka, ki je trajnostno zasnovan, s poudarkom na opolnomočenju žensk v športu, so pojasnili prireditelji prvenstva.

Pri likovnem natečaju z naslovom Ženski rokomet so sodelovali otroci iz vrtcev Najdihojca, Otona Župančiča in Vodmat ter osnovnih šol Majde Vrhovnik, Šmartno pod Šmarno goro in Vodmat. Naredili so 128 likovnih del, 94 pa jih je del razstave.

"Ko smo v okviru Rokometne zveze Slovenije razmišljali, kako organizirati ta dogodek, da bo poleg športnega dela pustil še trajnostni pečat, smo v ospredje postavili dva stebra. To sta trajnostni razvoj in opolnomočenje žensk, deklic, dam na vseh področjih," je ob odprtju razstave dejal predsednik RZS Franjo Bobinac. Dodal je, da se zahvaljuje vsem učencem in učenkam, ki so sodelovali in opravili fantastično delo.

V sklopu športnega dogodka so predstavili tudi zapestnice, ki so narejene iz starih rokometnih žog in dresov, ki jih bodo udeleženke in udeleženci ter ostali gostje dobili kot posebno, trajnostno darilo s tega EP.

"Največje zadovoljstvo je to, kar imamo danes tukaj. Rezultat tega, kaj se zgodi, ko stopimo vsi skupaj," je povedala ljubljanska podžupanja Tjaša Ficko, ki se je prav tako zahvalila vsem udeleženim v razstavi.

Razstave se je udeležil tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki bo v četrtek v sklopu trajnostne iniciative rokometnega EP zasadil tudi drevo pri Osnovni šoli Mirana Jarca.