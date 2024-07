V Slovan se vrača Staš Slatinek Jovičić

Zorman: Vesel sem, da se vračam v Slovan, to je moj klub, to je moj dom

V Slovan se seli iz trebanjskega Trima, kjer je že sodeloval z novim trenerjem kluba in selektorjem Urošem Zormanom, pred tem pa je tudi že nosil dres Slovana. Prve rokometne korake je 185 centimetrov visoki rokometaš naredil v Kopru.

"Za Slovan sem se odločil, ker so mi v klubu predstavili zelo ambiciozne cilje in zgodbo, v kateri sem videl tudi sebe. Mislim, da so tako pogoji, kakor tudi razmere, ki jih lahko ponudi Slovan, eni boljših v Sloveniji, če ne najboljši. Vsi se zavedamo, da bo ekipa zelo spremenjena in da bo treba še toliko več trenirati in vložiti veliko truda," je ob podpisu pogodbe dejal Slatinek Jovičič.