Teniška zveza priznala 'poraz': Adria Toura ne bo v Slovenijo

"Gre za to, da ni pravih možnosti za izvedbo, kar zadeva to, kar smo izvedeli od pristojnih institucij glede sproščanja ukrepov," je za STA pojasnil direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič. "Težava je v tem, da pri nas še vedno velja 14-dnevna karantena za srbske državljane, drugo pa je število gledalcev. Petsto ljudi je namreč za tak dogodek premalo oziroma premalo od želja organizatorjev. Oni bi si želeli tisoče, mi pa s strani pristojnih nimamo zagotovil, da bi se to lahko zgodilo. To povsem razumemo, saj ne more turnir vplivati na spremembo zakonodaje," je dodal.

Kot je povedal v ponedeljek, je družina Novaka Đokovića prejšnji teden stopila v stik s slovensko zvezo in predlagala možnost, da bi Slovenija konec junija organizirala turnir Adria Toura. Krovna slovenska zveza se je obrnila na slovensko ministrstvo za notranje zadeve z vprašanjem, kako zagotoviti prihod tujih državljanov v Slovenijo ‒ za srbske državljane v Sloveniji še vedno velja 14-dnevna karantena ‒ ter s kakšnim številom gledalcev bi bilo mogoče organizirati takšen dogodek. Trenutno je dovoljeno zbiranje do 500 oseb.

'O portoroškem challengerju najpozneje naslednji teden'

V Sloveniji bi bila edina primerna lokacija za takšen turnir stadion v Portorožu, ki lahko maksimalno gosti 2500 gledalcev. Prvi turnir Adria Toura je bil minuli konec tedna v Beogradu, naslednji je ta teden v Zadru, nato pa sledita še dva v Banjaluki in Sarajevu. V Srbiji so nastopili Đoković, Avstrijec Dominic Thiem, tretji igralec sveta, ki je tudi zmagal v finalu, Nemec Alexander Zverev, sedmi z lestvice ATP, v Zadru pa se bosta publiki (v Beogradu je bilo na tribunah 8000 gledalcev) med drugimi predstavila domača asa Borna Ćorićin Marin Čilić.

Posamična etapa Adria Toura obsega dvodnevni turnir osmih zvezdnikov, pred tem pa odprt turnir v organizaciji domače zveze z nagradnim skladom 50.000 dolarjev (44.390 evrov), katerega zmagovalec je osmi član elitne družbe, ki se meri po skupinskem sistemu v soboto in nedeljo. Še vedno pa je vprašljiv avgustovski turnir serije challenger v Portorožu.

"Tukaj ni težava v naši zakonodaji, o tem odloča organizacija ATP. Ta bi dovolila turnir po tem, ko bi se vse države rešile pandemije novega koronavirusa. Mi bi ga že lahko izvedli, ampak so nekatera območja, kot so Turčija, Rusija, Južna Amerika in druga, še vedno v 'krču'. Obljubili so nam sicer, da bomo najpozneje naslednji teden izvedeli, kako bo s turnirjem," je še pojasnil Krušič.