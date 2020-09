V Sloveniji zbrana smetana evropskega golfa: 90 tekmovalk iz 25 držav

Slovenija, ki je bila gostiteljica enakega tekmovanja na istem prizorišču 2012, je bila kot prirediteljica izbrana namesto Finske, ki se je morala prvenstvu odpovedati zaradi koronske pandemije. Evropsko prvenstvo, ki bo potekalo od srede do sobote, bo eno redkih tekmovanj, ki jih bo v letu covida-19 izpeljala Evropska golf zveza.

Zato se ga bodo udeležile vse najboljše igralke golfa iz Evrope, ki še niso vstopile med profesionalne igralke. Na seznamu udeleženk so vse tri Evropejke, ki so uvrščene med prvih deset na svetovni lestvici Wagr (World Amateur Golf Rankings), Italijanki Alessia Nobilio in Benedetta Morescoter Švedinja Linna Grant.

Kogoj: Prepovedani vsi dotiki skupnih predmetov

Slovenske barve bodo zastopale Inja Fric, Barbara Car, Neža Šiftar, Iza Bela Ivankoin Lana Malek.

"Tekmovanje bo potekalo po posebnem protokolu in ob upoštevanju vseh pravil za zajezitev okužb. Golf je takšen šport, kjer medsebojni stik ni potreben. Prav tako bodo prepovedani vsi dotiki skupnih predmetov na igrišču. Vse udeleženke so se na tekmovanje prijavile ob dokazilu negativnega testa na covid-19, ki ni bil starejši od 48 ur," je za STA povedal generalni sekretar Golf zveze Slovenije Gorazd Kogoj.