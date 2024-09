V Slovenijo prihaja nekdanji svetovni prvak Mads Østberg

Letošnjo edicijo novogoriškega relija bo zatreslo prav posebno ime. V Slovenijo namreč prihaja norveški dirkač, nekdanji zmagovalec relija za svetovno prvenstvo in svetovni reli prvak razreda WRC2 Mads Østberg. To bo prvi nastop Norvežana v Sloveniji, ki je na listi 97 prijavljenih posadk iz 12 različnih držav pod startno številko 1. To bo sicer šele tretji svetovni prvak, ki bo tekmoval na katerem od slovenskiih relijev.

"Tudi letos smo zelo zadovoljni s številom prijavljenih posadk. Teh je kar 97," je na četrtkovi novinarski konferenci razkril direktor dirke MAHE 12. Rally Nova Gorica Miha Levec. Na dirki bo nastopilo 56 slovenskih posadk; v diviziji 1 bo nastopilo 23 vozil, v diviziji 2 je prijavljenih 13 vozil, v diviziji 1 pa pet vozil. Na novogoriškem reliju bo sicer nastopilo 12 različnih držav - poleg Slovenije bodo tu še posadke iz naših sosednjih držav (Italija, Hrvaška, Avstrija, Madžarska), ter posadke iz Nemčije, Bolgarije, Češke, Slovaške in Španije. Najbolj pa v oči bode norveško-romunski tandem, ki bo nastopil pod startno številko 1.

Mads Østberg FOTO: Profimedia icon-expand

"Najbolj nas veseli, da nam je s pomočjo ekip New Limit Racing in Gas Auto v Slovenijo uspelo pripeljati resnično veliko ime v svetu relija," je napovedal Levec. To je norveški dirkač Mads Østberg, ki bo tekmoval s citroenom C3 rally2. Za 36-letnega Norvežana bo to njegov prvi nastop v Sloveniji, a kot so poudarili organzatorji novogoriške prireditve, ki se začenja v četrtek, bo Østberg predstavljal veliko konkurenco tako med slovenskimi kot tudi med tujimi vozniki.

Doslej sta na slovenske reli dogodke prišla le dva zmagovalca na svetovnem prvenstvu. To sta Avstrijca Franz Wittmann in Sepp Haider. Je a svetovni prvak po udeležbi dirk v Sloveniji dvakrat postal tudi Francoz Philippe Bugalski. Norvežan bo tako šele tretji svetovni prvak na slovenskem reliju. V dirkalniku sedi že 20 let 36-letni dirkač je svetovni prvak postal leta 2012, ko se je novogoriški reli v resnici šele začenjal. Takrat je svetovno prvenstvo v reliju potekalo na Portugalskem, Østberg pa je uspeh požel v dirkalniku ford fiesta WRC. Skupno pa je sicer Norvežan zmagovalne stopničke na relijih za svetovno prvenstvo zasedel kar 18-krat.

Mads Østberg FOTO: Profimedia icon-expand

Leta 2020 je osvojil tudi naslov svetovnega prvaka v razredu WRC2, lansko sezono pa je zaključil na skupnem tretjem emstu v evropskem prvenstvu. Lahko bi ga skoraj imenovali za veterana, saj za volanom dirkalnika sedi že zadnjih 20 let - vse od leta 2004, ko je nastopil na svojem prvem reliju. Kljub dolgi dirkaški karieri pa 36-letnik še ni rekel zadnje; letos se je tako znova vrnil na vozniški sedež svojega dirkalnika. Nato pa je julija sledila nesreča. Po nesreči v Rimu odložena sezona, vrača se prav z novogoriškim relijem Na dirki Rally di Roma Capitale je Østberg s sovoznikom Patrikom Barthom v zavoju poletel s ceste in trčil v drevo ob progi. V drevo sta udarila na strani sovoznika, pločevina je počila, slišati je bilo glasen tresk. "V levem ovinku smo zapeljali s ceste in z vratu Patrika Bartha trčili v drevo. Patrik je izgubil zavest, krvavel je po obrazu, bal sem se, da se je zgodilo najhuje," je takrat dejal Norvežan. Na progo so prihiteli reševalci ter oba odpeljali v bolnišnico.

A po urgiranju medicinskega osebja so ugotovili, da sta imela dirkača veliko srečo. Oba sta nesrečo preživela in to brez hujših poškodb. Østberg si je v nesreči zlomil rebro, Barth pa je potreboval operacijo zaradi zlomljene čeljusti ter poškodbe kolka, roke in reber. Zaradi nesreče je 36-letnik ERC-sezono odložil vse dokler si njegov sovoznik popolnoma ne opomore. Dejal je namreč, da se v reli ne želi vrniti brez Bartha. A to se bo zdaj vseeno zgodilo. Prvič po nesreči bo namreč dirkal prav na novogoriškem reliju, na sovozniškem sedežu pa ne bo bil Šved. Namesto njega ga bo po progi vodil Romun Sergiu Itu. "Verjamem, da bo dogodek zanimiv tudi zanj, tako sama dirka, nivo organizacije pa tudi hitrostne preizkušnje. Je pa res, da je to njegova prva drika po okrevanju," je poudaril tudi direktor za varnost na novogoriškem reliju Denis Mrevlje. Kdo pa bo še dirkal po goriških cestah? Startno številko 2 si je prislužil lanskoletni zmagovalec Martin Laszlo, Madžara pa bo tokrat spremljal sovoznik Viktor Ban.

Zmagovalec direk MAHLE 11. Rally Nova Gorica - Martin Laszlo FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand