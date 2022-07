V sobotni finale vseh šest kajakašev

V sobotnem finalu svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Augsburgu bo nastopilo vseh šest Slovencev, ki so imeli pravico do nastopa med kajakaši. Med najboljših 30 pri ženskah so se uvrstile Eva Alina Hočevar, Eva Terčelj, Ajda Novak, med najboljših 40 pri moških pa Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Vid Kuder Marušič.

FOTO: Kajakaška zveza Slovenije Slovenci prav blesteli niso. Po prvih vožnjah so si polfinale zagotovili štirje slovenski predstavniki, nihče ni navdušil, kljub temu pa sta si Hočevarjeva ter Terčeljeva zanesljivo privozili napredovanje, nekaj bolj tesno je bilo pri Kauzerju in Srabotniku. Med vsemi je bila s svojim nastopom najbolj zadovoljna Hočevarjeva. Ker nastopa tako v kajaku kot kanuju, mora varčevati z močmi, zato ji vsaka nepotrebna vožnja vzame dodatnih moči. A tokrat v boju za polfinale ni imela težav, ko je prišla v cilj, je bila peta, a je nato hitro uvidela, da se ji za uvrstitev med najboljših 20 ni treba bati. "Vsekakor je pozitivno, da sem si napredovanje zagotovila v prvi vožnji. Storila sem nekaj manjših napak, a moj nastop je bil soliden, sem zadovoljna," je dejala Hočevarjeva. Za Terčeljevo, nekdanjo svetovno prvakinjo, je že značilno, da kvalifikacije začne z rezervo, nato pa stopnjuje nastope. Verjame, da bo tako tudi v Augsburgu, kjer je v kvalifikacijah zasedla 17. mesto, kar nekaj mest ji je odvzel dotik vratc. Med najboljših 20, kolikor se jih je po prvi vožnji uvrstilo v polfinale, pa se ni uspelo prebiti Novakovi, z dvema dotikoma je v konkurenci 74 tekmovalk zasedla 37. mesto in je morala na popravni izpit, na katerem je dosegla peti čas. Kajakaši so bili na progi še nekoliko manj zanesljivi, kot da bi jim nekaj samozavesti odvzela smola na sredini ekipni tekmi. Kauzer je v zgornjem delu storil veliko napako, se skoraj prevrnil, nato se še dotaknil vratc, a 28. čas je vseeno zadostoval za polfinale. "Dobro, da se nisem prevrnil. Vedel sem, da ta napaka in tudi dotik, ko sem se vratc dotaknil s paščkom čelade, ne bosta usodna, moral pa sem nadaljevati nekoliko bolj previdno, da se mi ne bi še kaj zgodilo in da se ne bi ponovilo letošnje evropsko prvenstvo," se zaradi napak ni obremenjeval Kauzer. Z napako na začetku proge se je napad podrl tudi Srabotniku, a je bil tudi on z 29. časom še dovolj hiter za uvrstitev med najboljših 30. Od tega pa je bil precej oddaljen Kuder Marušič, ki je zgrešil vratca, njegov zaostanek 62 sekund pa je zadostoval le za 87. mesto. V drugi je bil nato boljši, zasedel je 10. mesto in se kot zadnji uvrstil naprej. Pri tem je imel tudi nekaj sreče, saj so nemškemu konkurentu naknadno pripisali dve kazenski sekundi.