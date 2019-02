V Splitu napadli vaterpoliste Crvene zvezde, eden pristal v morju

Kot hrvaške medije povzema STA, je četverica srbskih vaterpolistov okrog 13.40 na glavnem mestnem sprehajališču sedela na kavi, ko je do njih prišla skupina mlajših moških in zahtevala, da slečejo trenirke z oznakami beograjskega kluba. Neposredno za tem se je začelo prerivanje, napadalci pa so začeli fizično obračunavati s športniki, med katerimi so bili po nekaterih informacijah tudi navijači rdeče-belih. Trojica vaterpolistov je nato zbežala, eden pa je zavetje poiskal v Jadranu in tam počakal na prihod policije.