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V Stožicah bo šlo za biti ali ne biti: 'Norvežanke so kot nek stroj'

Ljubljana, 07. 11. 2026 06.00 pred 17 urami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovenski superpokal: Krim - Ajdovščina

Rokometašice Krima OTP čaka sedma tekma v tej sezoni Lige prvakinj. Ljubljančanke bodo po zmagi nad črnogorsko Budućnostjo v dvorani Stožice gostile norveško Solo. V taboru slovenske zasedbe pravijo, da je zmaga odlična popotnica, a hkrati opozarjajo na zahtevnega in kakovostnega tekmeca. Tudi ta, tako kot Krimovke, upa na napredovanje v izločilne boje. In v tej smeri je za obe ekipi zmaga - nujna.

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Norveška Sola je na šestih tekmah zbrala le eno zmago in pet porazov, tudi ona na zadnji tekmi, ko je s 30:22 premagala Bukarešto. Pred tem so Norvežanke izgubile proti Brestu, Esbjergu, Ferencvarosu, Borusii Dortmund in Budućnosti. 

Rasmus Poulsen in Marta Bon
Rasmus Poulsen in Marta Bon
FOTO: RK Krim Mercator

Danski strateg na klopi krimovk Rasmus Poulsen je dejal, da so se po slabi predstavi proti Borusii dobro pobrali proti Budućnosti in dokazali, da lahko igrajo na visoki ravni, kar je dodatna samozavest in motivacija za nadaljnje delo. Opozoril pa je, da bo Sola zahteven tekmec.

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"Nazadnje so z osmimi goli razlike zmagale v Bukarešti. Ne vem, kdaj je nazadnje Bukarešta doma izgubila za osem golov. Včeraj zvečer so zmagale za 11 golov proti ekipi, ki v norveškem prvenstvu še ni izgubila. So ekipa, ki ima solidne rezultate. Ko so igrali z najboljšimi ekipami v ligi prvakinj, so izgubljale za le tri, štiri gole. Poleg tega imajo tri igralke v norveški reprezentanci. Imajo veliko kakovosti," je povedal Poulsen.

Rasmus Poulsen
Rasmus Poulsen
FOTO: Profimedia

Dodal je, da bo moral Krim igrati na svoji najvišji ravni. "Sola je kot nek stroj, ki ne dela nič kaj posebnega, a prav tako ne dela veliko napak. Zelo so učinkoviti, naše napake bodo kaznovali. Igrati bomo morali na najvišji ravni, da jim ne bo enostavno. Če bomo dvignili obrambo, kot smo proti Budućnosti, jih lahko zaustavimo. Ob tem verjamemo v naš napad, da si bomo pripravili dovolj priložnosti za dosego zadetkov."

Ekipi se bosta med seboj pomerili tudi v osmem krogu, ta tekma bo prihodnjo nedeljo na Norveškem.

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