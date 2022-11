V Stožicah se odvija rokometni spektakel v režiji Slovenk in Norvežank

Slovenske rokometašice igrajo eno najbolj pomembnih tekem na letošnjem evropskem prvenstvu v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. V ljubljanski dvorani Stožice se merijo z Norvežankami, osemkratnimi evropskimi, štirikratnimi svetovnimi in dvakratnimi olimpijskimi prvakinjami.

icon-expand Slovenska rokometna reprezentanca FOTO: Luka Kotnik

Slovenke so z odliko opravile svoje delo v dosedanjem delu zaključnega turnirja. Po štirih odigranih tekmah so v resnih kombinacijah za preboj na najbolj prestižne tekme, izdatna bera točk proti Norvežankam in v sredo proti Madžarkam pa bi jim prinesla celo uvrstitev v polfinale ali tekmo za končno peto mesto.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so v skupinskem delu v Celju premagale Danke in Srbkinje ter izgubile proti Švedinjam, po selitvi v Ljubljano pa so v četrtek na kolena položile Hrvatice.