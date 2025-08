V Stožicah se obeta futsal spektakel: znani termini na Euru

Tomislav Horvat FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slovenija je v kvalifikacijah navdušila. Prvič v zgodovini je bila nosilka skupine in tudi prepričljivo zmagala – varovanci selektorja Tomislava Horvata so v šestih tekmah zbrali pet zmag in remi ter si zagotovili že osmi nastop na evropskem prvenstvu. Doslej je Slovenija igrala na sedmih prvenstvih (2003, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 in 2022). Dvakrat se je prebila v izločilne boje – v letih 2014 in 2018 je nastopila v četrtfinalu.

Slovenija je pred leti EP že odlično organizirala v Stožicah. Dvorana Stožice je bila lepo polna ves čas. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Poleg Slovenije so si nastop na turnirju že zagotovile: Armenija, Belorusija, Hrvaška, Češka, Francija, Latvija, Litva, Poljska, Portugalska (branilka naslova), Španija in Ukrajina. Še štiri ekipe pa bodo znane po dodatnih kvalifikacijah. Pari dodatnih kvalifikacij so Italija – Kazahstan, Madžarska – Romunija, Belgija – Bosna in Hercegovina ter Gruzija – Slovaška. Tekme doma in v gosteh bodo odigrane med 15. in 24. septembrom. Sogostiteljica Slovenija

Po prvotnem načrtu bi morali evropsko prvenstvo gostiti Litva in Latvija. UEFA pa je ob uradni potrditvi sprememb sporočila, da sta Litva in Latvija zaradi političnih okoliščin nezmožni gostiti reprezentanco Belorusije, zato je bila v vlogo tretje gostiteljice vključena Slovenija.