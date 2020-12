V svetovni seriji sedem Slovencev, Ale BTC še naprej z licenco

Italijansko-slovenska ekipa je ena od devetih ženskih ekip, ki je pridobila licenco za svetovno serijo v letu 2021. Del ekipe sta za zdaj z veljavno pogodbo Eugenia Bujakin Urša Pintar. Urška Žigartje po letošnji sezoni okrepila moštvo Mitchelton-Scott, ki pa ni del elitne deveterice. Urška Bravec, ki je letos dirkala za Ale BTC Ljubljana, za leto 2021 še nima pogodbe.

V moški svetovni seriji bo v ekipah, ki so pridobile licenco, nastopalo sedem slovenskih kolesarjev. Primož Rogličje član Jumbo-Visme, Tadej Pogačarin Jan Polancbosta kolesarila za UAE Team Emirates, član Mitchelton-Scotta bo vsaj še za eno leto Luka Mezgec, pri moštvu Bahrain Victorius, kot se bo v letu 2021 imenovalo moštvo, pa bodo dirkali Matej Mohorič, Jan Tratnikin Domen Novak. Grega Bolein Luka Piberniksta po letošnji sezoni v dresu Bahrain McLarna ostala brez pogodbe.

Krovna kolesarska zveza je licenco podelila 19 ekipam v moški konkurenci. V drugem, profesionalnem razredu Mednarodne kolesarske zveze (Uci) bo 19 ekip. Slovenskih moštev tako kot lani ni med njimi.