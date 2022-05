V tabor Krima se vrača Barbara Lazović

Barbara Lazović je svojo rokometno pot začela v domačih Brežicah, kjer je pri 16 letih tudi prvič dobila priložnost v članski ekipi. S predstavami v klubskem dresu je opozorila nase in si leta 2006 prislužila vpoklic v člansko izbrano vrsto. Za slovensko reprezentanco je za zdaj nastopila na 84 tekmah in dosegla 292 zadetkov. 34-letnica je novo poglavje v svoji rokometni zgodbi začela pisati v sezoni 2007/08, ko je postala članica Krimove družine in prvič zaigrala v Ligi prvakinj. Izkušnje je v nadaljevanju kariere nabirala tudi v Srbiji, Makedoniji, Romuniji in Črni gori.

Nekdanja kapetanka slovenske izbrane vrste si je leta 2021 na tekmi romunskega državnega prvenstva težje poškodovala koleno, zaradi česar je morala izpustiti zadnje svetovno prvenstvo. V dresu z državnim grbom po poškodbi še ni nastopila, bo pa v prihodnji sezoni vseeno delovala pod taktirko Dragana Adžića, ki bo vodil tigrice.

V vrste Krimovk prihaja mladinska reprezentantka

V RK Krim Mercator pospešeno sestavljajo ekipo za prihodnjo sezono, del katere bo tudi mlada desnokrilna rokometašica Ema Marković. Markovićeva je otrok rokometnega kluba Z’dežele. Za člansko zasedbo Celjank je debitirala 30. marca 2019 na tekmi končnice državnega prvenstva proti Ptujčankam. V tej sezoni je v rdečem dresu za zdaj odigrala 26 tekem in se izkazala s 56 zadetki. Nadobudna 18-letnica je tudi redna članica slovenske mladinske reprezentance. Z izbrano vrsto je leta 2019 nastopila na evropskem prvenstvu do 17 let, leta 2021 pa še na evropskem prvenstvu do 19 let. Na slednjem je bila z 12 zadetki četrta strelka slovenske reprezentance. "Želim si napredovati, zato sem se tudi odločila za ta korak. Borila se bom in želim si, da bi me ekipa lepo sprejela. Najprej si želim v Celju odigrati do konca in osvojiti medaljo, saj je Celje moj matični klub in se bo res težko posloviti od deklet in vseh ostalih. Veselim se novih zmag in vseh doseženih ciljev," je za uradno klubsko spletno stran dejala mlada rokometašica.