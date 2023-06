V tabor Krimovk prihajata mladi reprezentantki

Dijana Đajić je svoje rokometne izkušnje začela nabirati pri RK Olimpija, od koder se bo kot posojena vratarka preselila v vrste aktualnih državnih in pokalnih prvakinj. Za člansko zasedbo Ljubljančank je v državnem prvenstvu debitirala 18. oktobra 2014 na tekmi proti RK Ljubljana. 18-letnica je tudi redna članica slovenske mladinske reprezentance. Z izbrano vrsto je leta 2022 nastopila na domačem svetovnem prvenstvu do 20 let.

Državni dres pa ni tuj niti Eleni Erceg. 17-letno dijakinjo Gimnazije Šiška, ki je še v minuli sezoni nastopala za mladinsko ekipo tigric in se v državnem prvenstvu podpisala pod 52 zadetkov, je vztrajnost zdaj pripeljala do samega vrha – prek mlajših selekcij naše rokometne šole do članske zasedbe, del katere bo v novi sezoni. "Zelo sem vesela, da me je takšen trener, kot je Dragan Adžić, vzel v svojo ekipo, da mi zaupa. Verjamem, da se bom od izkušenejših soigralk lahko ogromno naučila. Potrudila se bom po najboljših močeh, da bom čim bolj upravičila zaupanje," je za spletno stran kluba dejala Elena Erceg. "V čast mi je, da bom lahko igrala za aktualne slovenske državne prvakinje in slovenske predstavnice v EHF Ligi prvakinj. Želim si, da bom izzive izkoristila sebi v prid. Res se bom trudila, saj sem hvaležna za priložnost, ki se mi je ponudila, še bolj pa me veseli, da trenerji verjamejo vame," pa je povedala Dijana Đajić.