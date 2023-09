V taboru Krima previdni: Uvodna dva poraza Madžark nimata nikakršnega pomena

Rokometašice Krima Mercatorja so v pričakovanju 3. kroga EHF Lige prvakinj, ko bodo v Stožicah gostile madžarski Ferencvaros, ki je v zadnji sezoni igral celo v finalu najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Ljubljančanke so v novo sezono vstopile z dvema zmagama, kar se ni zgodilo že vrsto let.

icon-expand Tamara Mavsar FOTO: Luka Kotnik Tokrat so se predstavniki sedme sile na druženju z igralkami in vodstvom pred novim evropskim izzivom zbrali kar v glavni stoženski dvorani. Kar na parketu, na katerem bodo že v soboto Krimovke skušale podaljšati svoj zmagovalni niz. Obračun s tradicionalnim tekmicam iz madžarske prestolnice se bo v soboto v dvorani Stožice pričel ob 18. uri. Obeta se tudi navijaški dvoboj na tribunah. Uspelo jim je proti Zaglebie Lubinu ter Team Esbjergu, zdaj pa bo ovira še nekoliko višja. "Spomnila sem se na evropsko prvenstvo v rokometu za ženske 2022, ko smo igrale v Stožicah, in atmosfera je bila res krasna. Upam, da se bo dvorana na prihodnjih domačih tekmah še bolj napolnila. Predvsem pa upam, da bomo nadaljevale takšno igro. To je šele začetek," sporoča izkušena Tamara Mavsar, ki je bila pred dnevi proti danskemu Esbjergu najboljša strelka dvoboja. PREBERI ŠE Adžić: Madžarke prihajajo ranjene, odigrati bomo morali najboljšo tekmo Madžarski Ferencvaros (FTC) je ekipa, ki je vselej nepredvidljiva. In kakovostna. Tako kot malokdo med evropsko rokometno elito. Poleg tega tokratnim tekmicam tigric po nekoliko slabšem začetku letošnje sezone motiva zagotovo ne bo manjkalo. Ferencvaros je namreč obe tekmi izgubil. "Madžarke v Stožice vsekakor ne prihajajo z belo zastavo. Uvodna dva poraza nimata nikakršnega pomena. Pričakujemo zahtevno srečanje, saj bodo tekmice želele pokazati svojo kakovost, ki jo brez dvoma imajo. Analizirali smo že veliko stvari, zato vemo, od kod pretijo njihove največje nevarnosti. Želim si, da bomo znova spoštovale dogovor, ga prenesle na igrišče in se na koncu znova veselile. Tudi ob podpori navijačev, za katere ne rečemo zaman, da so naša osma igralka," dodaja dolgoletna slovenska reprezentantka Tamara Mavsar.