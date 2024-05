V taboru Krima zaokrožili strokovni kader za prihodnjo sezono

Ljubljančan Žiga Novak , ki se je z rokometom začel ukvarjati v času osnovne šole, se je z najuspešnejšim slovenskim ženskim rokometnim kolektivom prvič povezal pred desetletjem. " V sezoni 2014/15 me je k sodelovanju v prvi ekipi povabila Marta Bon , v tistem času trenerka članske zasedbe in moja takratna profesorica na Fakulteti za šport v Ljubljani ," se svojih začetkov v izjavi za uradno klubsko spletno stran spominja Novak.

Še pred prihodom v Krim Mercator je kot trener deloval v MRK Ljubljana, kasneje pa ga je pot vodila tudi v tujino. Preko Katarja, kjer je opravljal delo selektorja kadetske in mladinske reprezentance, do madžarskega Siofoka, kjer je deloval dve sezoni. "Po desetih letih se na povabilo Dragana Adžića vračam v klub mojih (profesionalnih) začetkov," navdušenja ne skriva 32-letnik ter hkrati poudarja, da je pred njim odgovorna naloga, a ob enem velika čast. "Zelo se že veselim nove sezone. Poleg tekem najvišje ravni nestrpno pričakujem tudi nova trenerska znanja, ki jih zagotovo prinaša sodelovanje s tako uspešnim in izkušenim strategom kot je Adžić," še dodaja.

S prihodom Novaka se zaokrožuje Krimova strokovna ekipa za sezono 2024/25.