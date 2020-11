V taboru Krimovk dajejo velik pomen tekmi z Madžarkami

Domačinke so že v uvodnih minutah prevzele pobudo in povedle s 4:0, prednost pa je do konca tekme le naraščala na končnih +23. Na vrhu liste strelk sta z osmimi zadetki pristali slovenski reprezentantki Hana Vučko in Maja Svetik. "Pomembno je, da smo tekmi proti Krki in Zagorju zanesljivo dobili in se lahko popolnoma posvetimo tekmi proti FTC-ju, ki bo za našo ekipo zelo pomembna. Pomembno je tudi to, da v tem obdobju ostanemo zdravi in svoje delo na domačem prvenstvu opravimo tako, kot se od nas pričakuje. Izzive v domači ligi koristimo tudi za pripravo na sobotno evropsko tekmo. Zadnji teden pred odhodom na evropsko prvenstvo si želimo zaključiti v najboljšem možnem slogu ter na evropsko prvenstvo oditi z zmago in brez poškodb," je za uradno spletno stran kluba med drugim povedal trener Ljubljančank Uroš Bregar.