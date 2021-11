V taboru Krimovk odločni: Čas je za prvo evropsko domačo zmago v sezoni

Marca so morale Rusinje na prvi tekmi osmine finala EHF Lige prvakinj ljubljanski zasedbi priznati premoč (25:20), na povratni tekmi v Moskvi pa Krimovke prednosti niso uspele ubraniti. Vtis so popravile v nedeljo, ko so v sedmem krogu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja v Areni Dynamo iztržile neodločen rezultat (21:21). S kar 15 obrambami se je izkazala Barbara Elisabeth Arenhart. Trenerka ljubljanske ekipe Natalija Derepasko prednost svojih varovank vidi predvsem v obrambi. "S tekmo v Moskvi sem zadovoljna. Napake, ki so se pojavile, pa so popravljale v tem tednu," je na novinarski konferenci pred povratnim obračunom razmišljala trenerka Ljubljančank, ki bo imela v soboto na voljo vse igralke. Na tekmo tedna po izboru Evropske rokometne zveze Moskovčanke prihajajo z lepo popotnico. V sredo so namreč na krilih slovenske reprezentantke Ane Gros (dosegla je 12 zadetkov) premagale francoski Metz.