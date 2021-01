V taboru 'krimovk' odločni: 'S pogumno igro tudi rezultat ne bo izostal'

Na prvem medsebojnem dvoboju omenjenih zasedb v Franciji so bile boljše rokometašice Metza, ki so si odločilno prednost osmih zadetkov nabrale že v prvem polčasu. Čeprav so v nadaljevanju srečanja do svoje igre prišle tudi Ljubljančanke, je to zadostovalo le za ublažitev poraza (27:33).