V taboru Krimovk še ena avstrijska reprezentantka

Andrea Barnjak, ki v Krim OTP Group Mercator prihaja iz dunajskega Hypa, je igrala za vse selekcije avstrijske reprezentance skupaj s Philomeno Egger, z izbrano vrsto do 17 let pa je osvojila tudi naslov evropskih prvakinj.

Obetavna, 179 cm visoka igralka, je že pri rosnih letih okusila tudi člansko raven: nastopila je na zadnjem svetovnem prvenstvu, pomembne mednarodne izkušnje pa je nabirala tudi v EHF European League. Z ljubljanskim klubom je podpisala dolgoročno pogodbo, kar jasno potrjuje strateško usmeritev kluba k mladim, obetavnim igralkam.

