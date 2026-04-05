V taboru Krimovk še ena avstrijska reprezentantka

Andrea Barnjak, ki v Krim OTP Group Mercator prihaja iz dunajskega Hypa, je igrala za vse selekcije avstrijske reprezentance skupaj s Philomeno Egger, z izbrano vrsto do 17 let pa je osvojila tudi naslov evropskih prvakinj.
Obetavna, 179 cm visoka igralka, je že pri rosnih letih okusila tudi člansko raven: nastopila je na zadnjem svetovnem prvenstvu, pomembne mednarodne izkušnje pa je nabirala tudi v EHF European League. Z ljubljanskim klubom je podpisala dolgoročno pogodbo, kar jasno potrjuje strateško usmeritev kluba k mladim, obetavnim igralkam.
"Zelo sem vesela, da se v novi sezoni pridružujem Krimu. Verjamem, da bomo skupaj doživele veliko lepih trenutkov in seveda tudi veliko zmag. Komaj čakam, da začutim atmosfero v Ljubljani, spoznam ekipo in naše navijače. Se vidimo kmalu," je za uradno klubsko speltno stran dejala Andrea Barnjak.
