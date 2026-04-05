V taboru Krimovk še ena avstrijska reprezentantka

Ljubljana, 05. 04. 2026 09.18 pred 23 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
M.J.
Krim Mercator

V novi sezoni se Krimovi družini pridružuje 18-letna avstrijska reprezentantka Andrea Barnjak, ki igra na položaju zunanje igralke. Ljubljančankam se v novi sezoni pridružuje tudi 25-letna in 185 cm visoka danska levičarka Alberte Kielstrup Madsen, ki bo okrepila položaj desne zunanje. Za Krim Mercator je podpisala pogodbo do leta 2028 in bo skupaj z Anne With Johansen tvorila danski dvojec levičark na desnem zunanjem.

Philomena Egger
FOTO: RK Krim Mercator

Andrea Barnjak, ki v Krim OTP Group Mercator prihaja iz dunajskega Hypa, je igrala za vse selekcije avstrijske reprezentance skupaj s Philomeno Egger, z izbrano vrsto do 17 let pa je osvojila tudi naslov evropskih prvakinj.

Preberi še Konec evropske sezone že sredi februarja: 'Igralkam ne morem in ne smem očitati ničesar'

Obetavna, 179 cm visoka igralka, je že pri rosnih letih okusila tudi člansko raven: nastopila je na zadnjem svetovnem prvenstvu, pomembne mednarodne izkušnje pa je nabirala tudi v EHF European League. Z ljubljanskim klubom je podpisala dolgoročno pogodbo, kar jasno potrjuje strateško usmeritev kluba k mladim, obetavnim igralkam. 

Andrea Barnjak
FOTO: RK Krim Mercator

"Zelo sem vesela, da se v novi sezoni pridružujem Krimu. Verjamem, da bomo skupaj doživele veliko lepih trenutkov in seveda tudi veliko zmag. Komaj čakam, da začutim atmosfero v Ljubljani, spoznam ekipo in naše navijače. Se vidimo kmalu," je za uradno klubsko speltno stran dejala Andrea Barnjak.

rokomet krim andrea barnjak
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
05. 04. 2026 11.21
Kaj to pomaga , če pa imajo na dan tekme , vedno slab dan😜
Odgovori
+1
1 0
inside1
05. 04. 2026 12.29
res ja, pa vedno se učijo potem po tekmi.....
Odgovori
0 0
Definbahija
05. 04. 2026 11.06
Zdej bodo pa sigurno zmagale DP
Odgovori
0 0
