V taboru Rapida razočarani po prvem dejanju: Nismo pričakovali takšnega poraza

Rokometašice Krima Mercatorja so dobile prvo tekmo play-offa EHF Lige prvakinj. Ljubljančanke so z 29:24 na kolena spravile romunsko ekipo CS Rapid Bucuresti in so tako še korak bližje četrtfinalu najelitnejšega klubskega tekmovanja na evropskih tleh. Po prvem polčasu ni kazalo na tako ugoden razplet tekme, saj so Romunke vodile za gol. "Drugi polčas je bil katastrofalen. Če želiš napredovati, nimaš pravice za tako slabo predstavo," so v taboru Rapida razočarani po klavrnem nadaljevanju tekme v Stožicah.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:00 audio-control-play-line Izjava Nine Žabjek 00:59 audio-control-play-line Izjava Tjaše Stanko icon-chevron-left icon-chevron-right