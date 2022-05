V taboru Vipersa previdni: Rezultat iz Ljubljane nas ne bo uspaval

Branilec naslova evropskega prvaka Vipers iz Kristiansanda se je še tretjič v sezoni pokazal za pretrd oreh, tako da bodo imele prvakinje iz sezon 2000/01 in 2002/03 na povratnem četrtfinalnem obračunu zelo težko delo, če se želijo prebiti na zaključni turnir. "Morda smo začeli malce boječe in ne preveč koncentrirano in domačinke so povedle z 2:0. Na srečo smo se hitro pobrali, uredili vrste in prevzeli pobudo. Že v prvem delu smo nato videli pravi Vipers," je za uradno spletno stran EHF po prvem polčasu četrtfinalnega obračuna dejal strateg Norvežank Ole Gustav Gjekstad, ki Krimovke odlično pozna. Ne samo ob dejstvu, da je Vipers še v tekoči sezoni kar trikrat premagal Ljubljančanke, v preteklosti se je s Krimovkami večkrat udaril kot trener Larvika. "Odlično se poznamo, resda sta ekipi doživeli določene kadrovske spremembe v tekoči sezoni, a se zavedamo, da ne smemo popustiti niti za ped, saj je Krim kakovostna zasedba," je po zmagi s 32:25 dejal Gjekstad in še enkrat pohvalil varovanke za zelo dobro igro v slovenski prestolnici. "Odigrali smo odlično taktično tekmo. Prednost sedmih golov je lepa in nam daje določeno mirnost. Seveda pa še ni vse odločeno. Moramo zaigrati, kot da je rezultat 0:0. Mislim, da lahko še izboljšamo svojo igro, a s tistim, kar smo pokazali v drugem polčasu obračuna v Ljubljani, moram biti zadovoljen. Pripravljeni bomo na vse možne scenarije in tudi pasti nasprotnic. Zmaga s prve tekme nas ne bo uspavala, v to bodite prepričani."

V polfinale se je po izključitvi Rostov-Dona že prebil Metz, Brest in Györ sta se na prvi tekmi razšla z 21:21, preostali par pa sestavljata Bukarešta Barbare Lazović in Elizabeth Omoregie ter Esbjerg.