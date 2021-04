V Tacnu 'divjevodaška' elita, na start vsi najboljši Slovenci

Poleg Slovencev, ki bodo v Tacnu najštevilčnejši, so na tekmovanje prijavljeni še predstavniki Avstrije, Brazilije, Belgije, Slovaške, Hrvaške, Češke, Italije, Španije, Švice, Švedske, Madžarske, Združenih držav Amerike, Nizozemske, Ukrajine, Srbije in Romunije. V splošnem pomanjkanju tekem bo konkurenca izjemno kakovostna, s številnimi nosilci kolajn s svetovnih in evropskih prvenstev, svetovnih pokalov, pa tudi olimpijskih iger. Med prijavljenimi so tudi SlovakMatej Benuš, Italijani Giovanni de Gennaro, Zeno Ivaldi, Raffaelle Ivaldi, Stefano Cipresi, Stefanie Horn, Avstrijke Corinna Kuhnle, Viktoria Wolffhardt, Nadine Weratschnig, Španec Miquel Trave, Čehi Martina Satkova, Michal Janej, Tereza Kneblova, Brazilka Ana Satila, Šved Isak Ohrstrom in drugi.

Zaradi velikega števila prijav so morali organizatorji celo spremeniti spored tekmovanja. V soboto bosta dva bloka kvalifikacij. Najprej se bodo na progo podale kanuistke in kajakaši, popoldne pa kvalifikacije čakajo še kajakašice in kanuiste. V nedeljo bodo najprej nastopili vsi slovenski predstavniki, ki se ne bodo uvrstili v polfinale in se bodo potegovali za mesto v državni reprezentanci, nato pa sledijo polfinalne in finalne vožnje evropskega pokala.