Slovenci v Tacnu z visokimi cilji: Če spodleti enemu, je tu drugi

Tacen bo že 19. gostil tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah za kajakaše in kanuiste. Zaradi prenizkega vodostaja Save bo tokrat proga nekoliko krajša, saj bo cilj prestavljen višje, kot je bil sprva načrtovan. Slovenci imajo po uvodnih tekmah v Pragi in Krakovu na domačem prizorišču visoka pričakovanja.

Do zdaj so slovenski predstavniki na tacenski progi dosegli 14 zmag, 12 drugih in sedem tretjih mest. Po dobrem začetku sezone imajo tudi letos Slovenci visoka pričakovanja. S tacenskimi brzicami se bodo letos med kajakašicami in kajakaši spopadli Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar, Ajda Novak, Peter Kauzer, Martin Srabotnik ter Ulan Valant, v konkurenci kanuistk in kanuistov pa Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar, Lea Novak, Benjamin Savšek, Luka Božič ter Anže Berčič. Na svoj račun bodo prišli tudi ekstremni slalomisti. V moški konkurenci so to Vid Kuder Marušič, Tine Kancler, Marko Petek in Martin Srabotnik, v ženski pa Ajda Novak, Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar.

icon-expand Alja Kozorog FOTO: Miro Majcen

Med kajakaši je sezono z zmago v Pragi odprl Peter Kauzer. Drugo preizkušnjo v poljskem Krakovu pa je, po naknadni kazni zaradi izpuščenih vrat, zaključil na osmem mestu. "Po polomu na evropskem prvenstvu sem si zbistril glavo. Veslati nisem pozabil ter čez zimo sem dobro treniral in se pripravil na sezono, tako da sem to moral pokazati le še na tekmah. Začelo se je z zmagami v Augsburgu na evropskem pokalu in en teden kasneje v Pragi. V Krakovu se je ponovila zgodba s prejšnjih tekem, vendar zdaj ne morem več ničesar narediti. Zdaj se je treba čim bolje pripraviti na tretjo tekmo svetovnega pokala tu, v Tacnu," je povedal 38-letni Hrastničan.

icon-expand Benjamin Savšek FOTO: Miro Majcen

Z odlično popotnico na domačo tekmo prihaja kanuist Benjamin Savšek, ki je minuli konec tedna v Krakovu končal na drugem mestu.

Kajakaška proga v Tacnu, ki največja mednarodna tekmovanja na divjih vodah gosti že od leta 1955, bo med 24. in 26. junijem v središču pozornosti kajakaške in športne javnosti. Gostila bo namreč tretjo tekmo za ICF svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v sezoni 2022. Tekmovalo bo več kot 200 tekmovalk in tekmovalcev iz 32 držav.