V Tacnu svetovni pokal v okrnjeni konkurenci

Prijavljeni so sicer tekmovalci iz 18 držav, poleg evropskih bodo nastopili še Američani, ki so že od junija v Sloveniji, Brazilci in Japonci, od najboljših reprezentanc bodo manjkali Slovaki, Angleži in Nemci, Čehi in Francozi pa v Ljubljano niso prišli z vsemi najboljšimi kajakaši in kanuisti.

"Po mojem mnenju so tekme po evropskem prvenstvu nekoliko izsiljene. Pogledi tekmovalcev že segajo v naslednjo olimpijsko sezono, pred njo pa nočejo tvegati. Tudi jaz sem se že odločil, da na zadnjo tekmo v Pauju ne bom odpotoval, pri mojih letih so potovanja, na katerih bi se lahko okužil, še bolj nevarna. Dobro vem, kako je, če zboliš, pred dvema letoma sem imel pljučnico in se dobro spomnim, kaj sem moral prestati,"je dejal olimpijski in evropski kajakaški podprvak Peter Kauzer.

"Na domači tekmi bom še tekmoval, a brez večjih pričakovanj. Po evropskem prvenstvu sem si vzel odmor, z mislimi pa sem že v olimpijski sezoni," je še dodal Kauzer, ki je že potrdil, da letos za razliko od prejšnjih let ne bo odšel na zimski trening v Avstralijo, ker Avstralci ne dovolijo vstopa tujcem, tako da bo moral za priprave na olimpijsko sezono poiskati druge kraje.

Savšek: Motiva mi na moji progi ne bo manjkalo

Če najboljši slovenski tekmovalec v kajaku na domači tekmi ne bo imel večjih pričakovanj in tekmo v Tacnu jemlje bolj kot ne kot nepotrebno, drugače razmišlja dvakratni zaporedni evropski prvak v kanuju Benjamin Savšek.

"To je moja proga, tu treniram, veselim se, da bom na njej lahko tekmoval,"meni Savšek. "Res v drugačnih pogojih, v nekoliko hladnejšem vremenu in z drugačnim vodostajem, ne bo tudi starta z znamenite zapornice, ampak vseeno. Čeprav ne bo mojih navijačev, mi motiva ne bo manjkalo. Nekoliko se bojim mraza, toplo vreme imam rajši, a se bo treba nekoliko drugače obleči in se dobro ogreti. Jasno, da ne bo isto kot ponavadi, a ne skrivam, da si želim zmagati. Moji največji konkurenti pa bodo zagotovo reprezentančni kolegi. Čeprav bo konkurenca okrnjena, bo za uspeh vseeno potrebno pokazati najboljše vožnje," je dodal.

Evropski prvak progo zagotovo najbolj pozna, meni, da ga tudi japonski postavljavec ne more z ničemer presenetiti, a tudi njegovi reprezentančni kolegi na njej trenirajo, tako da pred njimi ne bo imel večje prednosti. Kot pravi svetovna kajakaška prvakinja Eva Terčeljpa jo bodo imeli pred tujci vsi Slovenci, saj so zadnje dneve tu trenirali in so dobro spoznali tudi nove razmere na njej, predvsem količino vode, zaradi katere bo potrebno kar veliko prilagajanja. Med tistimi, ki so zadnji teden zavzeto trenirali je bil tudi eden od slovenskih kandidatov za zmago Luka Božič.

'Ne bomo izkoristili dovoljenja za 500 gledalcev'

"Po evropskem prvenstvu sem imel težave z bolečinami v rami in kolenu. Veliko sem bil okoli zdravnikov, težave smo začasno rešili, ampak se jim bo treba spet posvetiti ob koncu sezone. Trenutno sem v redu, želim si pokazati dobre vožnje, če jih, ponavadi pride tudi rezultat," je povedal Božič, ki bo moral tako kot vsi reprezentančni kolegi še na korona test, tujci so ga opravili že pred prihodom v Slovenijo, trije primeri v češki vrsti so tudi razlog, da v Slovenijo ne prihajajo z najmočnejšo postavo.

"Priprava tekme je bila zaradi vseh ukrepov, ki se spreminjajo praktično iz dneva v dan, zelo zahtevna, a mislim, da jo bomo speljali,"je dejal alfa in omega slovenskega kajaka in kanuja Andrej Jelenc, ki je izpostavil, da so imeli zaradi covid-19 organizatorji težave tudi s sestavljanjem sodniške vrste, a so tudi to rešili. "Ukrepi so strogi, a morajo biti, če hočemo kakšno tekmo izpeljati tudi v naslednji sezoni. Od NIJZ smo dovolili dovoljenje za 500 gledalcev, a ga ne bomo izkoristili. Na tekmi bodo le povabljeni in akreditirani gosti, maske bodo morali nositi vsi, le tekmovalci na vodi ne. Stroški zaradi vseh ukrepov bodo višji, a to razliko bomo pokrili z dejstvom, da nismo porabili denarja za oglaševanje,"dodaja Jelenc.

"Problemov je bilo veliko. Zdaj nam težavo prestavlja še vodostaj, ki se naj bi še povečal po četrtkovem deževju. Zato razmišljamo tudi o spremembi ur petkovih kvalifikacij, najbrž jih bomo prestavili na 15. uro, ko naj bi nekaj vode že odteklo. Imamo pa tudi rezervo v tem, da kvalifikacije niso nujne, saj je prijavljenih ravno toliko tekmovalcev, da se bodo vsi uvrstili v polfinale," je eno od težav še izpostavil Jelenc, ki pa nikakor ne misli, da bi tekma lahko odpadla.